Andy Burnham assume governo britânico e promete descentralizar poder de Londres

Novo primeiro-ministro do Reino Unido foi recebido pelo rei Charles III após a renúncia de Keir Starmer. Ex-prefeito da Grande Manchester assume o cargo em meio à pressão econômica, ao avanço do Reform UK e às divisões dentro do Partido Trabalhista.

Burnham é oficializado primeiro-ministro

Andy Burnham tornou-se oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda-feira (20), após um encontro com o rei Charles III no Palácio de Buckingham, em Londres.

A audiência com o monarca formalizou a chegada do líder do Partido Trabalhista ao comando do governo britânico depois da renúncia de Keir Starmer.

Uma fotografia divulgada do encontro mostra Burnham, usando terno escuro e gravata, ao lado do rei. Após a reunião, o novo premiê seguiu para assumir suas funções na residência oficial do governo, no número 10 de Downing Street.

Aos 56 anos, Burnham é o sétimo primeiro-ministro do Reino Unido em um período de dez anos, número que evidencia a instabilidade política enfrentada pelo país durante a última década.

Novo premiê promete devolver esperança às regiões

Em seu primeiro discurso após se consolidar como sucessor de Starmer, Burnham afirmou que pretende oferecer esperança às comunidades britânicas que se sentem esquecidas pelo governo central.

O novo primeiro-ministro defende uma ampla descentralização política e econômica, com a transferência de parte do poder concentrado em Westminster para outras regiões do Reino Unido.

Burnham declarou que o governo será voltado especialmente às cidades e comunidades que aguardam há anos por maior participação nas decisões nacionais.

A principal bandeira apresentada pelo trabalhista é o “reequilíbrio de poder” entre Londres e o restante do país.

Segundo Burnham, a descentralização pode ajudar a reduzir desigualdades regionais e o sentimento de abandono em áreas que perderam empregos, investimentos e serviços públicos durante as últimas décadas.

O novo premiê classificou sua chegada ao governo como uma das mudanças mais significativas da política britânica nos últimos 40 anos e prometeu começar a agir ainda nesta semana.

Quem é Andy Burnham

Natural do noroeste da Inglaterra, Andy Burnham construiu uma longa carreira dentro do Partido Trabalhista.

Sua primeira passagem pelo Parlamento ocorreu entre 2001 e 2017. Durante esse período, integrou os governos de Tony Blair e Gordon Brown e ocupou diferentes cargos ministeriais, incluindo o de ministro da Saúde.

Burnham disputou a liderança do Partido Trabalhista em duas ocasiões, mas não conseguiu vencer. Posteriormente, deixou Westminster e voltou sua atuação para o norte da Inglaterra.

Em 2017, foi eleito prefeito da Grande Manchester, cargo recém-criado naquele momento. Foi nessa função que Burnham ganhou projeção nacional e passou a ser chamado de “Rei do Norte”.

O apelido surgiu em razão de sua postura de confronto com o governo central e de sua defesa constante dos interesses das regiões localizadas fora de Londres.

Durante sua gestão, Burnham colocou a descentralização no centro de sua atuação, defendendo investimentos em transporte público, desenvolvimento econômico e maior autonomia para os governos locais.

Gestão em Manchester fortaleceu projeção nacional

A passagem pela prefeitura da Grande Manchester permitiu que Burnham construísse uma identidade política diferente daquela apresentada por grande parte da liderança trabalhista em Londres.

O desempenho da economia regional e as mudanças promovidas na rede de transportes ajudaram a aumentar sua popularidade. Burnham também se tornou uma das vozes mais críticas à concentração de recursos e decisões em Westminster.

Enquanto Keir Starmer era frequentemente descrito como um político de perfil técnico, Burnham ganhou destaque pela comunicação mais direta e pela capacidade de se aproximar do eleitorado.

A experiência em Manchester tornou-se o principal argumento de sua campanha para assumir a liderança nacional do Partido Trabalhista.

Burnham sustenta que o desenvolvimento britânico depende de uma distribuição mais equilibrada de investimentos. Para ele, as comunidades do norte da Inglaterra e de outras regiões não podem continuar dependentes das decisões tomadas exclusivamente na capital.

Eleição suplementar abriu caminho para o governo

Antes de disputar a liderança trabalhista e assumir como primeiro-ministro, Burnham precisava retornar ao Parlamento britânico.

Uma eleição suplementar foi articulada no distrito eleitoral de Makerfield, tradicional reduto trabalhista no norte da Inglaterra. O aliado Josh Simons deixou o cargo, abrindo caminho para a candidatura do então prefeito da Grande Manchester.

A eleição recebeu grande atenção porque o Reform UK, partido populista de direita, vinha ampliando sua presença na região e liderando pesquisas nacionais de intenção de voto.

Burnham venceu a disputa e retornou ao Parlamento. O resultado foi interpretado por deputados trabalhistas como uma demonstração de que ele poderia enfrentar o avanço do Reform UK em áreas historicamente ligadas ao partido.

Poucos dias depois, Keir Starmer anunciou que deixaria a liderança e o cargo de primeiro-ministro.

A eleição interna do Partido Trabalhista rapidamente se transformou em uma aclamação. A maioria dos 403 parlamentares trabalhistas declarou apoio a Burnham, impedindo o surgimento de uma candidatura capaz de disputar a liderança em condições competitivas.

Resultados eleitorais pressionaram Keir Starmer

A troca no comando ocorreu dois anos depois de Starmer conduzir o Partido Trabalhista a uma ampla vitória na eleição nacional.

Apesar do resultado expressivo nas urnas, a popularidade do então primeiro-ministro caiu durante o governo. Os resultados trabalhistas nas eleições locais realizadas em maio aumentaram o receio de uma derrota na próxima disputa nacional.

Parlamentares começaram a demonstrar preocupação com o crescimento do Reform UK e com a possibilidade de perderem seus assentos.

Burnham passou a ser considerado a alternativa mais viável para tentar recuperar a confiança do eleitorado. Sua vitória em Makerfield reforçou a percepção de que ele possuía melhores condições para enfrentar partidos que estavam avançando nas antigas áreas industriais do país.

Ao assumir o cargo, o novo premiê prestou homenagem a Starmer e reconheceu o trabalho realizado pelo antecessor.

Partido Trabalhista enfrenta avanço de adversários

Um dos principais desafios de Burnham será conter a perda de eleitores para partidos situados em diferentes campos ideológicos.

O Reform UK tem conquistado espaço especialmente em regiões afetadas pela desindustrialização, pela redução de serviços públicos e pela insatisfação com a imigração.

Ao mesmo tempo, o Partido Verde também passou a atrair parte do eleitorado de esquerda descontente com as decisões do governo trabalhista.

Burnham afirmou que o partido não deve responder tentando copiar as propostas dos adversários. Segundo ele, o Trabalhismo precisa recuperar sua própria identidade e apresentar uma agenda reconhecida pelo eleitorado como autenticamente trabalhista.

Nigel Farage, uma das principais figuras do Reform UK, classificou o primeiro discurso de Burnham como vazio e afirmou que o novo premiê chegou ao governo sem um mandato concedido diretamente pela população em uma eleição nacional.

Burnham, no entanto, assumiu seguindo o sistema parlamentar britânico, no qual o líder do partido com maioria na Câmara dos Comuns pode ser convidado pelo monarca a formar o governo.

Novo governo ainda não definiu principais ministros

Burnham afirmou que ainda estava definindo a composição de sua equipe ministerial.

O novo primeiro-ministro prometeu formar um governo que represente as diferentes correntes do Partido Trabalhista e as diversas comunidades do Reino Unido.

A escolha dos ministros será um dos primeiros testes de sua capacidade de manter a unidade partidária. Embora tenha recebido apoio de uma ampla maioria dos parlamentares trabalhistas, o partido reúne grupos com posições distintas sobre economia, imigração, serviços públicos e relações internacionais.

Burnham pretende utilizar a composição do gabinete como demonstração de unidade interna e representação regional.

Os primeiros nomes do novo governo deverão indicar se o premiê adotará uma política mais próxima da esquerda trabalhista ou se manterá grande parte da linha de centro-esquerda seguida por Starmer.

Economia será um dos principais desafios

Apesar da mudança no comando, Burnham enfrentará as mesmas limitações econômicas que pressionaram o governo anterior.

O Reino Unido ainda convive com os efeitos do Brexit, da pandemia de Covid-19 e da crise energética provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O país também enfrenta as consequências de anos de baixo crescimento econômico e redução dos investimentos públicos.

A renda de muitas famílias permaneceu estagnada, enquanto os custos de moradia, energia e alimentação aumentaram.

Burnham defendeu propostas como a intensificação da construção de habitações sociais, a reindustrialização e a ampliação do controle estatal sobre serviços considerados essenciais.

O desafio será encontrar recursos para colocar essas medidas em prática sem ampliar excessivamente os gastos públicos.

As restrições orçamentárias que limitaram Starmer continuarão presentes durante o governo Burnham.

Saúde e assistência social pressionam o governo

O Serviço Nacional de Saúde, conhecido pela sigla NHS, será outra prioridade da nova administração.

O sistema enfrenta filas, falta de profissionais e dificuldades de financiamento. Ao mesmo tempo, os custos da assistência social estão aumentando e exigirão decisões potencialmente impopulares.

Uma análise sobre o crescimento das despesas com benefícios sociais está prevista para o segundo semestre. O documento poderá obrigar o governo a rever programas, ampliar receitas ou adotar medidas de contenção.

Burnham já comandou o Ministério da Saúde e possui experiência na área. Essa trajetória aumenta as expectativas sobre as decisões que serão tomadas para enfrentar a crise do NHS.

Ao mesmo tempo, eventuais cortes em benefícios podem provocar resistência entre os eleitores trabalhistas e dentro da própria bancada parlamentar.

Imigração exigirá posicionamento imediato

Burnham também assume o governo no momento em que reformas importantes sobre imigração estão em discussão no Parlamento.

A questão é uma das mais controversas da política britânica e tem sido explorada pelo Reform UK para ampliar sua base eleitoral.

O novo primeiro-ministro terá de definir rapidamente sua posição sobre controle de fronteiras, concessão de vistos, pedidos de asilo e integração de imigrantes.

Uma postura considerada branda pode fortalecer as críticas da direita. Por outro lado, medidas excessivamente rígidas podem provocar resistência entre setores progressistas do Partido Trabalhista.

A imigração será um dos primeiros testes políticos do novo governo.

Comunicação será uma diferença em relação a Starmer

Apesar de atuar diante dos mesmos problemas econômicos e sociais enfrentados pelo antecessor, Burnham aposta em um estilo diferente de liderança.

O novo premiê é considerado um comunicador mais espontâneo e carismático. Seus aliados acreditam que essa característica pode ajudar o governo a apresentar suas políticas de maneira mais clara e recuperar a confiança da população.

A descentralização já estava presente em algumas iniciativas do governo Starmer, mas Burnham promete acelerar o processo e transformar o tema na principal marca de sua administração.

O desafio será demonstrar que a mudança de discurso também será acompanhada por resultados concretos.

Sétimo primeiro-ministro em dez anos

A posse de Andy Burnham amplia a lista de líderes britânicos que ocuparam o cargo durante uma década marcada por crises e mudanças frequentes no comando.

O período foi influenciado pelo referendo do Brexit, pelas dificuldades de negociação com a União Europeia, pela pandemia, pela crise energética e pela instabilidade dentro dos principais partidos.

Burnham assume com a promessa de reconstruir a confiança no governo e transferir poder para regiões que considera negligenciadas.

Seu futuro político dependerá da capacidade de unir o Partido Trabalhista, enfrentar o avanço do Reform UK e transformar a descentralização em melhorias perceptíveis para a população.