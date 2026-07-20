Rodrigo Ashiuchi prestigia Tanabata Matsuri em Araraquara

O pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi (PL) participou do Tanabata Matsuri de Araraquara (SP), uma das mais tradicionais celebrações da cultura japonesa da região central do Estado. Ashiuchi prestigiou o evento na última sexta-feira (17/07) ao lado do prefeito Luís Cláudio Lapena (PL); do vereador Michel Kary (PL) e do presidente do Partido Liberal em Araraquara, Pedro Monteiro; além do vereador de Jaboticabal (SP), Célio de Morais (PL), conhecido como Lula do Bem, que também é pré-candidato a deputado federal e uma importante liderança do norte paulista.

O ex-prefeito de Suzano foi recebido pela diretoria da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Araraquara, incluindo o presidente Leandro Shinzato; o diretor social Everton Tanizaki; o diretor de Relações Bruno Shinzato; o secretário Rodrigo Namiki; e o diretor de Esportes Renato Takatsui.

Ashiuchi destacou a importância de iniciativas que preservam as tradições da comunidade nipo-brasileira, fortalecem a cultura e promovem a integração entre as famílias. “É uma grande alegria prestigiar o Tanabata Matsuri e reencontrar tantas lideranças paulistas. Seguimos unidos, valorizando a nossa cultura e trabalhando por um Estado cada vez mais forte”, destacou.