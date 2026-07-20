Trivia Trens assume linhas 11, 12 e 13 em operação acompanhada pela CPTM

Concessionária começa a administrar nesta terça-feira (21) os ramais que atendem a Zona Leste, o Alto Tietê e o Aeroporto de Guarulhos. Transferência completa dos serviços está prevista para julho de 2027.
Nova operação começa nesta terça-feira
A Trivia Trens começa a operar, na madrugada desta terça-feira (21), as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário metropolitano de São Paulo.
Os ramais atendem passageiros da região central, da Zona Leste e de cidades do Alto Tietê, como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. A Linha 13-Jade também inclui o Expresso Aeroporto, que segue até a estação Aeroporto-Guarulhos.
A chegada da concessionária não representa uma transferência imediata e integral das operações. Durante um ano, a empresa privada trabalhará sob a supervisão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
A previsão é que a Trivia Trens assuma completamente as três linhas em julho de 2027, depois da conclusão do período de operação assistida.
CPTM acompanhará operação durante um ano
A operação acompanhada pretende garantir uma transferência gradual dos serviços e permitir que as equipes da nova concessionária conheçam os procedimentos necessários para administrar as três linhas.
A etapa iniciada nesta terça-feira acontece aproximadamente 60 dias após o começo da fase de transição. Nesse período, funcionários da Trivia Trens passaram a acompanhar diretamente a circulação das composições, o funcionamento das estações e as rotinas operacionais.
A CPTM continuará supervisionando os trabalhos e poderá manter parte de seus funcionários nas linhas por até 180 dias.
Os custos relacionados à permanência desses trabalhadores serão ressarcidos pela concessionária. O prazo poderá ser renovado caso a Trivia Trens considere necessário manter o apoio dos profissionais da estatal.
Durante a transição, a empresa privada será responsável pela operação, mas continuará contando com o acompanhamento técnico da CPTM.
Funcionários da Trivia já atuam nas estações e nos trens
A transição já pode ser percebida pelos passageiros. Em muitas estações das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, os funcionários responsáveis pelo atendimento e pelas atividades operacionais já pertencem à Trivia Trens.
As equipes da concessionária passaram por um período de preparação e acompanhamento antes do início oficial da operação assistida. Durante essa etapa, conheceram as rotinas das estações, os protocolos de segurança e os procedimentos adotados em situações de falha ou interrupção do serviço.
A mudança também chegou às cabines das composições. Os trens já são conduzidos por maquinistas da Trivia Trens, acompanhados por um profissional da CPTM, que observa os procedimentos durante o período inicial da operação.
Esse acompanhamento permite que a estatal verifique o cumprimento das normas e auxilie os novos profissionais durante a adaptação. A presença do funcionário da CPTM também faz parte do processo de transferência gradual do conhecimento operacional para a concessionária.
Com o avanço da transição, a tendência é que a participação direta dos profissionais da CPTM seja reduzida até que a Trivia Trens esteja preparada para assumir integralmente as três linhas, o que está previsto para julho de 2027.
Trivia ficará responsável por 92 trens
Além da circulação dos trens e da administração das estações, a Trivia Trens assumirá a manutenção das composições utilizadas nas linhas 11, 12 e 13.
Inicialmente, a empresa ficará responsável por 92 trens. Outros 15 deverão ser incorporados gradualmente à frota durante a concessão.
A concessionária também deverá cuidar da infraestrutura ferroviária, dos sistemas de energia, da sinalização, das telecomunicações e do centro de controle operacional.
Essas responsabilidades envolvem desde intervenções preventivas até o atendimento de falhas que possam afetar a circulação dos trens.
Linha 11-Coral atende o Alto Tietê
A Linha 11-Coral está entre os principais ramais ferroviários utilizados pelos moradores do Alto Tietê.
Ela conecta a região central de São Paulo à Zona Leste e segue por municípios como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes.
O trajeto passa por estações importantes para a integração do sistema metropolitano, incluindo Luz, Brás e Palmeiras-Barra Funda.
A linha possui papel fundamental no deslocamento diário de trabalhadores e estudantes que seguem do Alto Tietê para a capital.
A frequência dos trens, o tempo de viagem, a manutenção das composições e o atendimento durante ocorrências estarão entre os principais pontos observados pelos passageiros durante o início da nova gestão.
Linha 12-Safira atende Zona Leste e Itaquaquecetuba
A Linha 12-Safira atende bairros da Zona Leste da capital e segue até Itaquaquecetuba.
O ramal passa por áreas populosas e possui integração com outras linhas do sistema ferroviário. Por isso, problemas operacionais podem provocar impactos significativos nas estações e nas composições.
A Trivia Trens assume o serviço poucos dias depois de uma ocorrência que obrigou os trens da Linha 12 a circularem em velocidade reduzida durante mais de 12 horas.
O problema foi provocado pelo corte de cabos entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. A ação de vandalismo afetou a sinalização e provocou atrasos e lotação.
A segurança dos equipamentos e a resposta a ocorrências desse tipo estarão entre os desafios da concessionária.
Linha 13 atende o aeroporto, mas ligação com Guarulhos ainda é limitada
A Linha 13-Jade atualmente atende as estações Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, além do serviço Expresso Aeroporto.
Apesar de chegar ao município, o ramal ainda não oferece uma ligação ferroviária ampla com outras regiões de Guarulhos.
A expansão para áreas como Bonsucesso permanece prevista no contrato de concessão, mas as novas estações ainda não estão em funcionamento.
Por isso, a Linha 13 atende atualmente pontos específicos, especialmente a região do Cecap e o acesso ao aeroporto, sem formar ainda uma conexão abrangente com o restante da cidade.
Expresso Aeroporto será um dos principais desafios
O Expresso Aeroporto foi criado para facilitar o deslocamento entre a região central de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Apesar de contar com algumas das composições mais modernas da frota, o serviço enfrenta problemas de lotação, principalmente nos horários de maior movimento.
Há registros de passageiros viajando sentados no chão e sobre as próprias malas por falta de espaço nos vagões.
A situação causa reclamações porque muitos usuários utilizam o serviço carregando bagagens, o que reduz ainda mais o espaço disponível nas composições.
A capacidade do Expresso Aeroporto será um dos primeiros desafios da Trivia Trens.
Neste ano, um dos trens utilizados no serviço descarrilou. Passageiros precisaram deixar a composição e caminhar pelos trilhos.
O episódio aumentou a cobrança por melhorias na manutenção e na confiabilidade da operação.
Contrato prevê ampliação da Linha 13-Jade
O contrato de concessão estabelece a construção de cinco novas estações na Linha 13-Jade.
Quatro delas deverão ampliar o ramal a partir da região do aeroporto até Bonsucesso, bairro localizado na região norte de Guarulhos e próximo à Rodovia Presidente Dutra.
A expansão poderá criar uma conexão ferroviária mais abrangente dentro do município e beneficiar moradores de bairros que atualmente não possuem acesso direto ao sistema.
Entretanto, as estações previstas ainda dependem da elaboração dos projetos, das autorizações e da execução das obras.
A ampliação será realizada ao longo do período da concessão e não faz parte das mudanças imediatas iniciadas nesta terça-feira.
Concessão prevê R$ 14,3 bilhões em investimentos
O contrato estabelece aproximadamente R$ 14,3 bilhões em investimentos durante 25 anos.
Em maio, a Trivia Trens informou que já havia contratado 62% do montante previsto. O valor correspondia a aproximadamente R$ 8,8 bilhões.
Os acordos firmados incluem a aquisição de equipamentos de manutenção, a renovação de trechos da infraestrutura ferroviária e o reforço do sistema de energia.
Também estão previstas novas subestações, modernização da sinalização, melhorias nas telecomunicações e atualização do centro de controle.
Os investimentos serão executados gradualmente durante o período da concessão.
Grupo Comporte venceu o leilão
O leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ocorreu em março de 2025 e foi vencido pelo Grupo Comporte.
A holding foi criada por Nenê Constantino, integrante da família fundadora da companhia aérea Gol, e possui atuação principalmente no transporte rodoviário.
A Trivia Trens é a concessionária criada para administrar os três ramais ferroviários.
Na sexta-feira (17), a empresa anunciou Cláudio Andrade como novo diretor-presidente. O executivo possui mais de 30 anos de experiência nos setores de mobilidade e infraestrutura.
Andrade também comandou o metrô de Belo Horizonte, que faz parte do mesmo grupo empresarial.
Comporte amplia participação nos trens paulistas
Com a operação das novas linhas, o Grupo Comporte amplia sua presença no sistema ferroviário metropolitano de São Paulo.
A companhia também participa da gestão da Linha 7-Rubi. Dessa forma, passa a estar presente nas linhas 7, 11, 12 e 13.
As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda são administradas pela Motiva, empresa que também controla as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô.
A Linha 6-Laranja, ainda em implantação, está sob responsabilidade da empresa espanhola Acciona.
Entre as linhas metropolitanas operadas pela CPTM, a Linha 10-Turquesa ainda permanece sob gestão direta da estatal.
Governo já demonstrou preocupação com concentração
A presença dos mesmos grupos em diferentes linhas tem provocado discussões sobre a concentração das concessões do transporte público paulista.
No fim de junho, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que havia alterado seus planos relacionados à privatização do metrô.
Segundo o governador, seria necessário evitar que grande parte do sistema de transporte ficasse concentrada nas mãos de poucos operadores.
A declaração ocorreu em um momento no qual o Grupo Comporte e a Motiva já reuniam participação em diversas linhas de trem e metrô.
Passageiros entram em período de transição
A mudança desta terça-feira representa o início de uma nova etapa para os passageiros das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.
A Trivia Trens passa a administrar os serviços, mas continuará sob supervisão da CPTM durante o primeiro ano.
Nesse período, o desempenho da concessionária será observado em áreas como pontualidade, manutenção, segurança, atendimento aos passageiros e resposta a falhas.
A operação integral pela Trivia está prevista somente para julho de 2027.
Até lá, a empresa terá de concluir a transição, preparar suas equipes e iniciar os investimentos previstos no contrato.
Para os moradores da Zona Leste e do Alto Tietê, a expectativa estará concentrada principalmente na regularidade dos trens, na redução das falhas e na qualidade do serviço oferecido.
Na Linha 13-Jade, as cobranças também deverão envolver a lotação do Expresso Aeroporto e o avanço dos projetos de expansão para outras regiões de Guarulhos.