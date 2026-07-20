Trivia Trens assume linhas 11, 12 e 13 em operação acompanhada pela CPTM

Concessionária começa a administrar nesta terça-feira (21) os ramais que atendem a Zona Leste, o Alto Tietê e o Aeroporto de Guarulhos. Transferência completa dos serviços está prevista para julho de 2027.

Nova operação começa nesta terça-feira

A Trivia Trens começa a operar, na madrugada desta terça-feira (21), as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário metropolitano de São Paulo.

Os ramais atendem passageiros da região central, da Zona Leste e de cidades do Alto Tietê, como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. A Linha 13-Jade também inclui o Expresso Aeroporto, que segue até a estação Aeroporto-Guarulhos.

A chegada da concessionária não representa uma transferência imediata e integral das operações. Durante um ano, a empresa privada trabalhará sob a supervisão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

A previsão é que a Trivia Trens assuma completamente as três linhas em julho de 2027, depois da conclusão do período de operação assistida.

CPTM acompanhará operação durante um ano

A operação acompanhada pretende garantir uma transferência gradual dos serviços e permitir que as equipes da nova concessionária conheçam os procedimentos necessários para administrar as três linhas.

A etapa iniciada nesta terça-feira acontece aproximadamente 60 dias após o começo da fase de transição. Nesse período, funcionários da Trivia Trens passaram a acompanhar diretamente a circulação das composições, o funcionamento das estações e as rotinas operacionais.

A CPTM continuará supervisionando os trabalhos e poderá manter parte de seus funcionários nas linhas por até 180 dias.

Os custos relacionados à permanência desses trabalhadores serão ressarcidos pela concessionária. O prazo poderá ser renovado caso a Trivia Trens considere necessário manter o apoio dos profissionais da estatal.

Durante a transição, a empresa privada será responsável pela operação, mas continuará contando com o acompanhamento técnico da CPTM.

Funcionários da Trivia já atuam nas estações e nos trens

A transição já pode ser percebida pelos passageiros. Em muitas estações das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, os funcionários responsáveis pelo atendimento e pelas atividades operacionais já pertencem à Trivia Trens.

As equipes da concessionária passaram por um período de preparação e acompanhamento antes do início oficial da operação assistida. Durante essa etapa, conheceram as rotinas das estações, os protocolos de segurança e os procedimentos adotados em situações de falha ou interrupção do serviço.

A mudança também chegou às cabines das composições. Os trens já são conduzidos por maquinistas da Trivia Trens, acompanhados por um profissional da CPTM, que observa os procedimentos durante o período inicial da operação.

Esse acompanhamento permite que a estatal verifique o cumprimento das normas e auxilie os novos profissionais durante a adaptação. A presença do funcionário da CPTM também faz parte do processo de transferência gradual do conhecimento operacional para a concessionária.

Com o avanço da transição, a tendência é que a participação direta dos profissionais da CPTM seja reduzida até que a Trivia Trens esteja preparada para assumir integralmente as três linhas, o que está previsto para julho de 2027.

Trivia ficará responsável por 92 trens

Além da circulação dos trens e da administração das estações, a Trivia Trens assumirá a manutenção das composições utilizadas nas linhas 11, 12 e 13.

Inicialmente, a empresa ficará responsável por 92 trens. Outros 15 deverão ser incorporados gradualmente à frota durante a concessão.

A concessionária também deverá cuidar da infraestrutura ferroviária, dos sistemas de energia, da sinalização, das telecomunicações e do centro de controle operacional.

Essas responsabilidades envolvem desde intervenções preventivas até o atendimento de falhas que possam afetar a circulação dos trens.

Linha 11-Coral atende o Alto Tietê

A Linha 11-Coral está entre os principais ramais ferroviários utilizados pelos moradores do Alto Tietê.

Ela conecta a região central de São Paulo à Zona Leste e segue por municípios como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes.

O trajeto passa por estações importantes para a integração do sistema metropolitano, incluindo Luz, Brás e Palmeiras-Barra Funda.

A linha possui papel fundamental no deslocamento diário de trabalhadores e estudantes que seguem do Alto Tietê para a capital.

A frequência dos trens, o tempo de viagem, a manutenção das composições e o atendimento durante ocorrências estarão entre os principais pontos observados pelos passageiros durante o início da nova gestão.

Linha 12-Safira atende Zona Leste e Itaquaquecetuba

A Linha 12-Safira atende bairros da Zona Leste da capital e segue até Itaquaquecetuba.

O ramal passa por áreas populosas e possui integração com outras linhas do sistema ferroviário. Por isso, problemas operacionais podem provocar impactos significativos nas estações e nas composições.

A Trivia Trens assume o serviço poucos dias depois de uma ocorrência que obrigou os trens da Linha 12 a circularem em velocidade reduzida durante mais de 12 horas.

O problema foi provocado pelo corte de cabos entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. A ação de vandalismo afetou a sinalização e provocou atrasos e lotação.

A segurança dos equipamentos e a resposta a ocorrências desse tipo estarão entre os desafios da concessionária.

Linha 13 atende o aeroporto, mas ligação com Guarulhos ainda é limitada

A Linha 13-Jade atualmente atende as estações Guarulhos-Cecap e Aeroporto-Guarulhos, além do serviço Expresso Aeroporto.

Apesar de chegar ao município, o ramal ainda não oferece uma ligação ferroviária ampla com outras regiões de Guarulhos.

A expansão para áreas como Bonsucesso permanece prevista no contrato de concessão, mas as novas estações ainda não estão em funcionamento.

Por isso, a Linha 13 atende atualmente pontos específicos, especialmente a região do Cecap e o acesso ao aeroporto, sem formar ainda uma conexão abrangente com o restante da cidade.

Expresso Aeroporto será um dos principais desafios

O Expresso Aeroporto foi criado para facilitar o deslocamento entre a região central de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Apesar de contar com algumas das composições mais modernas da frota, o serviço enfrenta problemas de lotação, principalmente nos horários de maior movimento.

Há registros de passageiros viajando sentados no chão e sobre as próprias malas por falta de espaço nos vagões.

A situação causa reclamações porque muitos usuários utilizam o serviço carregando bagagens, o que reduz ainda mais o espaço disponível nas composições.

A capacidade do Expresso Aeroporto será um dos primeiros desafios da Trivia Trens.

Neste ano, um dos trens utilizados no serviço descarrilou. Passageiros precisaram deixar a composição e caminhar pelos trilhos.

O episódio aumentou a cobrança por melhorias na manutenção e na confiabilidade da operação.

Contrato prevê ampliação da Linha 13-Jade

O contrato de concessão estabelece a construção de cinco novas estações na Linha 13-Jade.

Quatro delas deverão ampliar o ramal a partir da região do aeroporto até Bonsucesso, bairro localizado na região norte de Guarulhos e próximo à Rodovia Presidente Dutra.

A expansão poderá criar uma conexão ferroviária mais abrangente dentro do município e beneficiar moradores de bairros que atualmente não possuem acesso direto ao sistema.

Entretanto, as estações previstas ainda dependem da elaboração dos projetos, das autorizações e da execução das obras.

A ampliação será realizada ao longo do período da concessão e não faz parte das mudanças imediatas iniciadas nesta terça-feira.

Concessão prevê R$ 14,3 bilhões em investimentos

O contrato estabelece aproximadamente R$ 14,3 bilhões em investimentos durante 25 anos.

Em maio, a Trivia Trens informou que já havia contratado 62% do montante previsto. O valor correspondia a aproximadamente R$ 8,8 bilhões.

Os acordos firmados incluem a aquisição de equipamentos de manutenção, a renovação de trechos da infraestrutura ferroviária e o reforço do sistema de energia.

Também estão previstas novas subestações, modernização da sinalização, melhorias nas telecomunicações e atualização do centro de controle.

Os investimentos serão executados gradualmente durante o período da concessão.

Grupo Comporte venceu o leilão

O leilão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ocorreu em março de 2025 e foi vencido pelo Grupo Comporte.

A holding foi criada por Nenê Constantino, integrante da família fundadora da companhia aérea Gol, e possui atuação principalmente no transporte rodoviário.

A Trivia Trens é a concessionária criada para administrar os três ramais ferroviários.

Na sexta-feira (17), a empresa anunciou Cláudio Andrade como novo diretor-presidente. O executivo possui mais de 30 anos de experiência nos setores de mobilidade e infraestrutura.

Andrade também comandou o metrô de Belo Horizonte, que faz parte do mesmo grupo empresarial.

Comporte amplia participação nos trens paulistas

Com a operação das novas linhas, o Grupo Comporte amplia sua presença no sistema ferroviário metropolitano de São Paulo.

A companhia também participa da gestão da Linha 7-Rubi. Dessa forma, passa a estar presente nas linhas 7, 11, 12 e 13.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda são administradas pela Motiva, empresa que também controla as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô.

A Linha 6-Laranja, ainda em implantação, está sob responsabilidade da empresa espanhola Acciona.

Entre as linhas metropolitanas operadas pela CPTM, a Linha 10-Turquesa ainda permanece sob gestão direta da estatal.

Governo já demonstrou preocupação com concentração

A presença dos mesmos grupos em diferentes linhas tem provocado discussões sobre a concentração das concessões do transporte público paulista.

No fim de junho, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que havia alterado seus planos relacionados à privatização do metrô.

Segundo o governador, seria necessário evitar que grande parte do sistema de transporte ficasse concentrada nas mãos de poucos operadores.

A declaração ocorreu em um momento no qual o Grupo Comporte e a Motiva já reuniam participação em diversas linhas de trem e metrô.

Passageiros entram em período de transição

A mudança desta terça-feira representa o início de uma nova etapa para os passageiros das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A Trivia Trens passa a administrar os serviços, mas continuará sob supervisão da CPTM durante o primeiro ano.

Nesse período, o desempenho da concessionária será observado em áreas como pontualidade, manutenção, segurança, atendimento aos passageiros e resposta a falhas.

A operação integral pela Trivia está prevista somente para julho de 2027.

Até lá, a empresa terá de concluir a transição, preparar suas equipes e iniciar os investimentos previstos no contrato.

Para os moradores da Zona Leste e do Alto Tietê, a expectativa estará concentrada principalmente na regularidade dos trens, na redução das falhas e na qualidade do serviço oferecido.

Na Linha 13-Jade, as cobranças também deverão envolver a lotação do Expresso Aeroporto e o avanço dos projetos de expansão para outras regiões de Guarulhos.