Green Card de Eduardo Bolsonaro: saiba quais direitos e restrições passam a valer nos Estados Unidos

Residência permanente permite que o ex-deputado viva e trabalhe legalmente nos EUA por prazo indeterminado, mas não garante passaporte americano, direito ao voto nem imunidade diante de decisões da Justiça brasileira

A concessão do Green Card a Eduardo Bolsonaro modifica a situação migratória do ex-deputado federal nos Estados Unidos. Com o documento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixa de depender de uma permanência temporária e passa a ter o direito de residir legalmente em território americano por tempo indeterminado.

O Green Card comprova que o estrangeiro possui o status de residente permanente nos Estados Unidos. Na prática, Eduardo poderá trabalhar legalmente no país, acessar determinados serviços e benefícios públicos — desde que cumpra os critérios específicos de cada programa — e circular pelo território americano sem as limitações impostas a um turista.

A residência permanente, entretanto, não transforma automaticamente Eduardo Bolsonaro em cidadão dos Estados Unidos. Ele não poderá votar nas eleições federais americanas, solicitar imediatamente um passaporte do país ou ocupar cargos públicos reservados a cidadãos.

O que muda na permanência de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em fevereiro de 2025 e entrou nos Estados Unidos utilizando um visto de turista. Essa categoria permite uma permanência temporária no país, normalmente definida pelas autoridades migratórias no momento da entrada.

Com a obtenção do Green Card, o ex-deputado passa a ter uma condição migratória mais estável. Ele poderá viver nos Estados Unidos sem depender das renovações e dos prazos associados aos vistos temporários, desde que respeite as regras aplicáveis aos residentes permanentes.

O documento também oferece maior segurança para que o estrangeiro alugue ou compre imóveis, abra contas bancárias, solicite crédito e estabeleça vínculos profissionais no país. Essas operações, porém, continuam sujeitas às exigências das instituições financeiras, empregadores e autoridades locais.

Green Card permite trabalhar nos Estados Unidos

Um dos principais efeitos da concessão é o direito de trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro poderá ser contratado por empresas americanas ou desenvolver atividades profissionais por conta própria, observando a legislação tributária e trabalhista do país.

A autorização é mais ampla do que aquela oferecida por vistos vinculados a um empregador ou a uma atividade profissional específica. Ainda assim, existem funções públicas, áreas de segurança nacional e postos que exigem cidadania americana, o que impede o acesso irrestrito a qualquer cargo disponível nos Estados Unidos.

Como residente permanente, Eduardo também ficará sujeito às obrigações fiscais americanas. Em regra, isso inclui a necessidade de declarar rendimentos às autoridades tributárias dos Estados Unidos, inclusive em situações que envolvam receitas ou patrimônio mantidos no exterior.

Documento não garante cidadania ou passaporte americano

O Green Card não equivale à cidadania americana. Eduardo Bolsonaro continuará sendo brasileiro e não poderá solicitar um passaporte dos Estados Unidos apenas por possuir residência permanente.

Ele também não terá direito de votar nas eleições federais. A participação irregular em uma votação pode gerar consequências migratórias graves, incluindo dificuldades para manter o status de residente ou solicitar a cidadania futuramente.

Depois de cumprir o período legal e os demais requisitos, um residente permanente pode apresentar um pedido de naturalização. O procedimento não é automático e envolve análise de antecedentes, tempo de residência, presença física no país, domínio básico do inglês e conhecimentos sobre a história e o sistema político dos Estados Unidos.

Longos períodos fora dos EUA podem colocar residência em risco

Embora o Green Card permita viagens internacionais, o residente deve demonstrar que os Estados Unidos permanecem como seu principal local de moradia.

Ausências prolongadas podem levantar dúvidas sobre um eventual abandono da residência permanente. Quanto maior o período fora do país, maiores podem ser os questionamentos apresentados pelas autoridades migratórias no retorno.

Viagens superiores a seis meses podem afetar a comprovação de residência contínua em um futuro pedido de cidadania. Permanências superiores a um ano fora dos Estados Unidos, sem a documentação adequada, podem gerar dificuldades adicionais para o retorno e até colocar o Green Card em risco.

Por isso, residentes que precisam passar longos períodos no exterior geralmente devem analisar previamente a necessidade de uma autorização de reentrada.

Green Card não anula condenação determinada pelo STF

A residência permanente nos Estados Unidos não interfere automaticamente nos efeitos da condenação de Eduardo Bolsonaro no Brasil. O documento é de natureza migratória e não invalida decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Em junho, a Primeira Turma do STF condenou Eduardo a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de uma multa equivalente a 100 salários mínimos. O tribunal também determinou sua inelegibilidade por oito anos, contados a partir do término da pena.

O ex-deputado foi acusado de coagir magistrados e de articular, junto ao governo dos Estados Unidos, a imposição de sanções contra integrantes do Judiciário brasileiro. Segundo a acusação, as ações buscavam dificultar o julgamento relacionado à trama golpista, no qual Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.

A eventual aplicação de medidas judiciais fora do território brasileiro dependeria de procedimentos próprios e da cooperação entre as autoridades dos dois países. O Green Card, isoladamente, não concede imunidade judicial nem impede pedidos formais apresentados pelo Brasil.

Eduardo Bolsonaro agradeceu ao governo Trump

Após a concessão da residência permanente, Eduardo Bolsonaro afirmou que se sente seguro nos Estados Unidos e agradeceu ao governo do presidente Donald Trump.

Em declaração à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o ex-deputado disse ter seguido o processo e atendido aos critérios exigidos pelas autoridades americanas. Também voltou a afirmar que deixou o Brasil em razão do que classifica como perseguição judicial.

Eduardo declarou inicialmente que viajaria aos Estados Unidos por poucos dias, mas decidiu permanecer no país. Antes da concessão do Green Card, ele mencionava a possibilidade de solicitar asilo político como forma de regularizar sua situação migratória.

As alegações de perseguição apresentadas pelo ex-deputado são contestadas por autoridades brasileiras e não afastam as decisões tomadas pelo STF.

Concessão ocorre em momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos

A concessão do Green Card ocorre em meio a um período de tensão diplomática e comercial entre os governos brasileiro e americano.

A administração Trump impôs novas tarifas a uma série de produtos brasileiros, provocando críticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aumentando as dificuldades nas negociações entre os dois países.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também criticou Lula e acusou o presidente brasileiro de colocar interesses políticos acima da possibilidade de alcançar um acordo comercial.

Eduardo Bolsonaro tornou-se uma das figuras centrais desse embate após atuar nos Estados Unidos em defesa de sanções contra autoridades brasileiras. Essa movimentação foi um dos elementos analisados no processo que resultou em sua condenação pelo STF.

Quais obrigações Eduardo terá como residente permanente

Além dos direitos, o Green Card estabelece obrigações. Eduardo deverá cumprir as leis federais, estaduais e municipais dos Estados Unidos, manter sua documentação regularizada e comunicar às autoridades migratórias eventuais mudanças de endereço.

Também deverá apresentar as declarações tributárias exigidas e evitar condutas que possam resultar na perda da residência permanente. Determinados crimes, fraudes migratórias, informações falsas prestadas ao governo e períodos prolongados fora do território americano podem provocar a abertura de processos de remoção.

A condição de residente poderá ainda ser analisada pelas autoridades diante de mudanças relevantes na situação jurídica do beneficiário. Isso não significa que uma condenação estrangeira produza automaticamente a perda do Green Card, mas antecedentes e processos judiciais podem ser avaliados conforme a legislação migratória americana.

O que o Green Card representa para Eduardo Bolsonaro

A principal mudança é que Eduardo Bolsonaro passa a contar com uma base legal permanente para continuar morando nos Estados Unidos, sem depender do prazo limitado de um visto de turista.

Ele poderá trabalhar legalmente, estabelecer residência e acessar direitos oferecidos aos residentes permanentes. Por outro lado, continuará sem poder votar nas eleições federais, não terá passaporte americano e deverá preservar vínculos efetivos com os Estados Unidos para manter o documento.

A concessão também não encerra sua situação judicial no Brasil. As decisões do STF continuam válidas no território nacional, enquanto qualquer consequência nos Estados Unidos dependerá das normas americanas e de eventuais mecanismos de cooperação internacional.