Prefeitura de Ferraz abre inscrições para 55 vagas remanescentes do POT Ferrazense

Interessados podem se inscrever até o dia 24 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com 55 vagas remanescentes para o Programa Operação Trabalho (POT) Ferrazense – Zeladoria.

As inscrições estão disponíveis entre os dias 15 e 24 de julho e devem ser realizadas por meio do site oficial do município.

O programa tem como objetivo oferecer oportunidade de trabalho e geração de renda para os munícipes, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção e melhoria dos espaços públicos da cidade, por meio de serviços de zeladoria urbana.

Os participantes selecionados atuam em atividades como limpeza, conservação e organização de áreas públicas, colaborando diretamente com o cuidado e a valorização do município.

A iniciativa também prevê a qualificação dos participantes, promovendo inclusão social e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

A Prefeitura reforça a importância de que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo estabelecido e acompanhem todas as orientações disponíveis nos canais oficiais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

O que é o POT Ferrazense?

O Programa Operação Trabalho (POT) Ferrazense foi criado para promover inclusão social, geração de renda e qualificação profissional para moradores em situação de desemprego.

Os participantes recebem uma bolsa-auxílio mensal, que pode variar entre dois quintos e um salário mínimo, conforme a carga horária e a atividade desenvolvida. O programa também oferece bolsa alimentação, de até 10% do salário mínimo, e bolsa transporte, de até 21,25% do salário mínimo.

Além da experiência prática em atividades de zeladoria e em outros setores da administração municipal, os beneficiários participam de cursos, palestras e capacitações gratuitas, voltadas ao desenvolvimento profissional e à preparação para o retorno ao mercado de trabalho.

A jornada é de até seis horas diárias, limitada a 30 horas semanais, conciliando atividades práticas e qualificação profissional.

Quem pode participar?

• Ter 18 anos ou mais;

• Residir em Ferraz de Vasconcelos;

• Estar desempregado há pelo menos quatro meses;

• Não receber benefícios como seguro-desemprego;

• Possuir renda familiar de até 50% do salário-mínimo por pessoa.