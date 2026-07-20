Inscrições para o Unilivre 2026 encerram nesta segunda-feira (20)

Programa garante transporte gratuito nos ônibus municipais para estudantes do ensino superior residentes em Ferraz de Vasconcelos e amplia o acesso à educação

Os estudantes universitários de Ferraz de Vasconcelos têm até esta segunda-feira (20) para se inscrever no programa Unilivre 2026, referente ao segundo semestre. A iniciativa da Prefeitura oferece transporte gratuito nos ônibus municipais aos alunos do ensino superior residentes no município, contribuindo para reduzir os custos com deslocamento e ampliar as oportunidades de acesso e permanência na graduação.

O programa é uma política pública de incentivo à educação e beneficia estudantes que enfrentam despesas diárias para frequentar suas instituições de ensino. Ao garantir a gratuidade no transporte municipal, o Unilivre fortalece a inclusão social, auxilia no orçamento das famílias ferrazenses e cria melhores condições para que os universitários concluam sua formação acadêmica.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior que residam em Ferraz de Vasconcelos, possuam o Cadastro Único (CadÚnico) da família atualizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência e morem a uma distância mínima de 1,5 quilômetro das estações ferroviárias localizadas no município.

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, a iniciativa representa um investimento no futuro do município. “O Unilivre é um investimento no futuro da nossa cidade. Sabemos que o custo do deslocamento pode representar um obstáculo para muitos estudantes e, por isso, a Prefeitura mantém esse programa que garante mais oportunidades, inclusão e condições para que os universitários permaneçam em seus cursos e concluam sua formação com mais tranquilidade”, destacou.

Os estudantes que precisarem de orientações sobre documentação, critérios de participação ou outras informações podem entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4674-4000.