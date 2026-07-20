Tenente da Rota que sofreu atentado responde a estímulos após suspensão de sedativos

Tenente apresenta evolução no tratamento

O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça durante um atentado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, teve todos os medicamentos sedativos suspensos.

Segundo informações divulgadas pela família, o policial apresenta resposta a estímulos e vem demonstrando evolução durante o tratamento.

Ronickson permanece internado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde continua sob acompanhamento médico.

Com a retirada dos sedativos, a expectativa é que o tenente comece a despertar de forma lenta e progressiva. O tempo necessário para esse processo dependerá da resposta do organismo e da avaliação da equipe responsável pelo tratamento.

Policial não apresenta mais febre

Ronickson continua recebendo antibióticos para tratar e prevenir possíveis focos de infecção.

Apesar da manutenção dos medicamentos, a família informou que o tenente não apresenta mais febre, o que representa uma evolução em seu quadro clínico.

A suspensão dos sedativos permite que os médicos acompanhem com maior precisão as respostas neurológicas do paciente.

O policial seguirá sendo observado durante o processo de despertar, principalmente em razão da gravidade do ferimento provocado pelo disparo na cabeça.

Até a última atualização, o hospital não havia divulgado uma previsão de alta ou de transferência para outra unidade.

Ataque ocorreu na Avenida Goiás

O atentado contra Ronickson aconteceu na manhã de 27 de junho, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul.

O tenente havia acabado de sair de uma academia quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Os criminosos se aproximaram do policial e efetuaram disparos. Ronickson foi atingido na cabeça durante a tentativa de execução.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos se aproximaram e fugiram depois dos tiros.

As circunstâncias do ataque levaram os investigadores a trabalharem com a possibilidade de que a ação tenha sido planejada antecipadamente.

Tenente foi transportado pelo helicóptero Águia

Após ser baleado, Ronickson recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda no local.

Por causa da gravidade dos ferimentos, foi necessário mobilizar o helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, para realizar o transporte emergencial.

O tenente foi levado para atendimento hospitalar especializado e permanece internado desde o dia do atentado.

O ferimento na cabeça exigiu cuidados intensivos e a utilização de sedativos durante parte do tratamento.

A retirada desses medicamentos marca uma nova etapa da recuperação, permitindo que os médicos analisem como o organismo responderá sem o efeito da sedação.

Polícia investiga planejamento do crime

A Polícia Militar informou que foram encontrados elementos indicando que os criminosos planejaram o ataque antes de abordar o tenente.

A investigação procura esclarecer quem ordenou a execução, quem participou diretamente dos disparos e quais pessoas ofereceram apoio para a fuga.

Os investigadores também analisam imagens de câmeras de segurança, movimentações dos suspeitos e veículos utilizados antes e depois do atentado.

A possível participação do Primeiro Comando da Capital está entre as linhas investigadas, mas ainda não foi confirmada oficialmente.

A apuração busca determinar se o ataque teve relação com a atuação de Ronickson na Rota ou com alguma ocorrência específica envolvendo o policial.

Suspeitos foram presos após atentado

Três suspeitos, com idades de 52, 40 e 24 anos, foram localizados no dia seguinte ao atentado, em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, eles teriam oferecido apoio logístico e transporte durante a execução do crime.

Um dos detidos confessou participação no ataque. O suspeito mais jovem foi liberado posteriormente, segundo as informações divulgadas pela polícia.

As autoridades continuaram realizando buscas para identificar outros envolvidos, incluindo os responsáveis por efetuar os disparos.

A investigação também analisa a participação de pessoas que possam ter ajudado no monitoramento da rotina do tenente e na preparação da fuga.

Ronickson integra a Rota

Ronickson é tenente das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, unidade de elite da Polícia Militar de São Paulo conhecida como Rota.

A unidade atua em ocorrências de alta complexidade e em operações contra grupos criminosos na capital e na Região Metropolitana.

O cargo ocupado pelo policial e as características do atentado fizeram com que a possibilidade de uma ação coordenada por uma organização criminosa fosse incluída na investigação.

Entretanto, a autoria intelectual e a motivação do ataque ainda não foram esclarecidas.

Tenente é irmão de Eloá Pimentel

Ronickson é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, adolescente assassinada em 2008 pelo ex-namorado Lindemberg Alves.

Eloá tinha 15 anos quando foi mantida refém por mais de 100 horas em um apartamento de Santo André.

O caso teve grande repercussão nacional e terminou com a invasão do imóvel pela polícia. Eloá foi baleada e morreu posteriormente.

A informação sobre o parentesco voltou a ganhar destaque após o atentado contra o tenente.

Recuperação será acompanhada gradualmente

A retirada dos sedativos não significa que Ronickson despertará imediatamente.

Depois de um período prolongado de sedação, o organismo pode levar algum tempo para eliminar completamente os medicamentos. Por isso, o retorno da consciência costuma acontecer de maneira gradual e precisa ser acompanhado pela equipe médica.

As respostas a estímulos observadas pela família representam um sinal considerado importante nesta etapa, mas o quadro ainda exige cuidados e acompanhamento constante.

Ronickson continuará recebendo antibióticos e passando por avaliações para identificar qualquer alteração clínica ou neurológica.

Novas informações sobre seu estado de saúde deverão ser divulgadas conforme a evolução do tratamento.