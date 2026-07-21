Milton Nascimento deixa hospital após tratamento contra pneumonia e já está em casa

Cantor recebeu alta nesta terça-feira e continuará o tratamento acompanhado pela família; “Vencemos mais uma”, comemorou o filho Augusto Nascimento

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu alta hospitalar após permanecer internado no Rio de Janeiro para tratar uma pneumonia. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21) pelo filho do artista, Augusto Nascimento.

Segundo a família, Milton já retornou para casa, onde continuará recebendo os cuidados necessários durante sua recuperação.

“Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, escreveu Augusto nas redes sociais.

Filho de Milton nascimento posta mensagem após alta hospitalar do pai — Foto: Reprodução

Ao comemorar a alta, o filho do cantor também declarou: “Vencemos mais uma.”

Milton Nascimento seguirá tratamento em casa

Apesar de ter deixado o hospital, Milton Nascimento ainda continuará o tratamento contra a pneumonia.

A alta indica que o estado de saúde do artista permitiu a continuidade dos cuidados fora do ambiente hospitalar. A família não informou detalhes sobre medicamentos, acompanhamento médico ou previsão para o encerramento do tratamento.

Também não foram divulgadas novas informações sobre a condição clínica do cantor.

A recomendação é que Milton permaneça sob os cuidados indicados pela equipe médica durante o período de recuperação.

Cantor foi internado após diagnóstico de pneumonia

Milton Nascimento havia sido internado na quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, depois de receber o diagnóstico de pneumonia.

A internação foi confirmada no dia seguinte por meio dos perfis oficiais do artista nas redes sociais.

Na ocasião, a família informou que o cantor recebia tratamento, mas não revelou em qual hospital ele estava internado.

Durante os dias seguintes, admiradores, artistas e instituições culturais publicaram mensagens de apoio e desejaram uma rápida recuperação ao músico.

Filho agradeceu mensagens de carinho

Na publicação desta terça-feira, Augusto Nascimento agradeceu o apoio recebido pela família desde a divulgação da internação.

A postagem foi acompanhada por uma mensagem celebrando o retorno do cantor para casa.

“Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos”, escreveu.

A frase “Vencemos mais uma” foi utilizada para marcar a superação de mais um problema de saúde enfrentado pelo artista.

Artistas comemoraram alta hospitalar

A notícia provocou uma série de manifestações nas redes sociais. Nomes importantes da música e da cultura brasileira comemoraram a alta de Milton Nascimento.

Entre os artistas que deixaram mensagens estavam Fito Páez, Hamilton de Holanda, Duda Beat, Djonga, Amaro Freitas, Mart’nália e Pitty.

As publicações destacaram a importância de Milton para a música e demonstraram carinho pelo cantor durante sua recuperação.

Fãs também celebraram o retorno para casa e desejaram que o tratamento continue evoluindo de maneira positiva.

Portela celebra recuperação de Milton

A escola de samba Portela também comentou a publicação feita pelo filho do cantor.

“Que notícia maravilhosa! Viva, Milton Nascimento!”, escreveu a agremiação.

A mensagem foi acompanhada pelos símbolos e pelas cores tradicionalmente associados à escola de samba carioca.

A manifestação da Portela se somou às homenagens publicadas por músicos, instituições e admiradores de diferentes partes do Brasil e do exterior.

Família não revelou hospital da internação

Desde a confirmação da pneumonia, a família decidiu preservar algumas informações relacionadas ao atendimento médico.

O nome do hospital onde Milton permaneceu internado não foi divulgado. Também não foram apresentados boletins médicos detalhados sobre a evolução do quadro.

As atualizações foram publicadas por Augusto e pelos perfis oficiais do artista nas redes sociais.

A família informou apenas que o cantor estava recebendo os cuidados necessários e, agora, confirmou que ele apresentou condições para voltar para casa.

Alta hospitalar foi comemorada nas redes

A publicação de Augusto rapidamente recebeu comentários de artistas, amigos e fãs.

As mensagens celebraram a melhora do cantor e destacaram a expectativa por uma recuperação completa.

Milton Nascimento é reconhecido como um dos principais nomes da música brasileira, com uma trajetória marcada por obras que atravessaram gerações e alcançaram público internacional.

Por isso, a notícia da internação mobilizou admiradores e integrantes do meio artístico desde a sexta-feira (17), quando o diagnóstico foi tornado público.

Recuperação continuará acompanhada pela família

Com a alta, Milton inicia uma nova etapa do tratamento em casa.

A família deverá continuar acompanhando a recuperação e poderá divulgar novas informações pelos canais oficiais do artista.

Até o momento, não há previsão para o fim dos cuidados médicos ou informações sobre possíveis compromissos profissionais.

A principal atualização é que Milton Nascimento deixou o hospital, está em casa e continuará o tratamento contra a pneumonia.