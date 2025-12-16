Arquidiocese de São Paulo suspende transmissões de missas do padre Júlio Lancellotti

Decisão também interrompe publicações nas redes sociais da paróquia; celebrações seguem de forma presencial

A Arquidiocese de São Paulo determinou a suspensão das transmissões das missas realizadas na Paróquia São Miguel Arcanjo, conduzida pelo padre Júlio Lancellotti. A decisão foi comunicada pelo próprio sacerdote durante a celebração do 3º Domingo do Advento, no último domingo (14).

Anúncio foi feito durante a missa

Ao final da celebração, padre Júlio agradeceu à equipe responsável pelas transmissões e confirmou que, a partir da determinação da Arquidiocese, as missas não serão mais exibidas pela internet. Ele também informou que suas redes sociais deixarão de ter novas publicações, entrando em um período de recolhimento temporário.

Durante o pronunciamento, o pároco destacou que as atividades presenciais seguem normalmente e reforçou que continuará disponível para acolher os fiéis.

“Vamos rezar juntos”, diz padre

Em sua fala aos fiéis, padre Júlio afirmou que, apesar da suspensão das transmissões, a comunidade seguirá unida na oração. Ele usou uma metáfora para falar de esperança e fé, dizendo que o amor de Deus é como um “oxigênio” capaz de sustentar nos momentos difíceis.

O sacerdote também reforçou a importância do acolhimento e da solidariedade, mensagens que costumam marcar sua atuação pastoral e social.

Nota confirma período de recolhimento

Em nota oficial, a Paróquia São Miguel Arcanjo confirmou o fim das transmissões das missas e a paralisação das atividades nas redes sociais. O comunicado define a decisão como parte de um período de recolhimento temporário, em cumprimento às diretrizes da Arquidiocese.

Padre Júlio reiterou, no texto, sua obediência e pertencimento à Arquidiocese de São Paulo, destacando que segue as orientações estabelecidas pela autoridade eclesiástica.

Arquidiocese trata assunto como interno

Procurada, a Arquidiocese de São Paulo informou que eventuais questões entre o arcebispo e o sacerdote são tratadas no âmbito interno da Igreja e conduzidas diretamente entre as partes envolvidas.

Até o momento, não houve detalhamento público sobre os motivos que levaram à suspensão das transmissões.

Atuação do padre segue presencialmente

Apesar da interrupção nas plataformas digitais, padre Júlio Lancellotti continuará à frente das celebrações presenciais e do trabalho pastoral junto à comunidade, mantendo o atendimento aos fiéis que buscam apoio espiritual.