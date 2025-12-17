Projeto Asmara chega a Itaquá para transformar a vida de mulheres em vulnerabilidade

Iniciativa utiliza itens doados como ferramenta de empreendedorismo

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba anunciou nesta sexta-feira (12) a chegada do projeto Asmara em Itaquá, uma tecnologia social criada pela organização Gerando Falcões para promover geração de renda e autonomia financeira a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa, que é fruto de uma parceria do Conselho dos Fundos Sociais do CONDEMAT+, utiliza itens doados à organização como ferramenta de empreendedorismo, criando oportunidades reais de transformação social.

O projeto tem como missão superar a pobreza em regiões vulneráveis, como favelas e periferias, oferecendo caminhos para que mulheres possam empreender, desenvolver habilidades e conquistar independência financeira, integrando uma estratégia robusta de impacto social que une capacitação, tecnologia e colaboração comunitária.

Para sua implementação, o programa realiza um processo seletivo que envolve ONGs e órgãos públicos interessados em levar a iniciativa para seus territórios. Após essa etapa, as entidades parceiras selecionam as mulheres que se tornarão as “Maras”. Elas recebem treinamento focado em vendas, gestão de clientes e aperfeiçoamento de competências essenciais para o empreendedorismo.

A metodologia do projeto se organiza por meio das Ligas Solidárias, grupos compostos por no mínimo seis e no máximo 30 mulheres. Esses grupos têm acesso a créditos destinados à reserva de produtos, que devem ser vendidos em até 35 dias. O valor do crédito é dividido entre as participantes, que têm liberdade para definir os preços dos produtos, fortalecendo a autonomia, a autogestão e o espírito colaborativo.

“O Asmara chega para transformar a realidade de muitas mulheres em nosso município. Queremos oferecer autonomia, dignidade e novas oportunidades para que cada uma possa construir seu próprio caminho. É um avanço importante para a cidade e temos muito orgulho de apoiar essa iniciativa”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Itaquá, Mila Boigues, que também coordena o Conselho dos Fundos Sociais do CONDEMAT+.

O acesso aos itens disponibilizados acontece por meio do aplicativo Asmara, que apresenta produtos novos e sazonais de acordo com as doações e compras da iniciativa. Pelo próprio app, cada participante registra suas vendas e recebe sua comissão. A adesão é gratuita, sem taxas de inscrição ou custos para acessar os produtos.

“A iniciativa chega para ampliar o acesso a oportunidades reais de desenvolvimento. Itaquá ganha muito com um programa que coloca pessoas no centro das políticas públicas”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Para o prefeito Eduardo Boigues a chegada do programa representa um avanço. “O Asmara fortalece nossa cidade ao ampliar as chances de desenvolvimento. Ao apoiar mulheres em vulnerabilidade, promovemos inclusão, autonomia e transformação social, colocando elas no centro das políticas públicas.”