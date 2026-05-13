Campanha do Agasalho ganha ponto de arrecadação no Suzano Shopping

Além de ampliar a quantidade de locais para doação, iniciativa contará com parceria com Lian Gong e CCMI para produção de mantas

A Campanha do Agasalho 2026 passou a contar com um novo ponto de arrecadação no Suzano Shopping. O espaço destinado às doações foi inaugurado na noite desta terça-feira (12/05) e permanecerá disponível durante todo o período da iniciativa, reforçando a corrente de solidariedade em prol das famílias em situação de vulnerabilidade no inverno.

Durante a abertura do ponto de arrecadação, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, anunciou uma parceria com integrantes do projeto Lian Gong e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, que irão confeccionar mantas para aquecer as famílias atendidas.

Logo após a inauguração do espaço, a campanha já recebeu as primeiras contribuições, entre roupas, agasalhos e cobertores, demonstrando o engajamento da população com a ação solidária.

O coordenador de marketing do Suzano Shopping, Filipe Medeiros, também ressaltou a parceria com a administração municipal e informou que a caixa de arrecadação permanecerá instalada no corredor principal do empreendimento até o encerramento da ação. “É mais um ano da parceria e, desta vez, com um ponto de arrecadação em um dos principais corredores do shopping. Convidamos todos os clientes a participarem e realizarem suas doações. Durante todo o horário de funcionamento, a caixa estará disponível para receber os itens”, destacou.

Para a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, a parceria com o Lian Gong e com o CCMI representa um dos gestos mais especiais da campanha deste ano e deve contribuir diretamente para o alcance da meta estabelecida. “O grupo do Lian Gong está confeccionando diversos quadrados de tricô, que posteriormente serão unidos para formar mantas destinadas à campanha. Cada peça é feita com muito carinho e solidariedade para aquecer quem mais precisa. Essas doações irão reforçar a arrecadação de roupas e agasalhos e aquecer este inverno”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o convite para que a população participe da campanha e destacou a importância da união entre poder público, iniciativa privada e comunidade em ações solidárias. “Contar com um espaço de arrecadação no Suzano Shopping é muito importante, pois facilita o acesso da população e torna a doação mais prática. Ficamos satisfeitos com a parceria construída com a HBR, administradora do shopping, e seguiremos juntos nessa corrente do bem para ajudar muitas famílias no inverno”, afirmou.

Também participaram do evento os secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) e Cintia Lira (Administração); o controlador geral do município, César Braga; a conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, Patrícia Braga; e a coordenadora do Lian Gong, Sônia Kudeken.