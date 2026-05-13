Secretaria da Mulher de Itaquá impulsiona qualificação inédita para mulheres em energia solar e inaugura Cuidoteca

Iniciativa garante capacitação profissional, auxílio financeiro e acolhimento para mães que participam do curso no IFSP

Com o apoio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba, foi realizada a aula inaugural do curso de instaladora de sistemas fotovoltaicos para mulheres e a inauguração da Cuidoteca no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Itaquaquecetuba. A iniciativa integra o programa Asas para o Futuro, do Ministério das Mulheres, e reforça o compromisso do município com a autonomia financeira, a inclusão social e a ampliação de oportunidades para as mulheres.

A Secretaria da Mulher teve papel fundamental na implantação do projeto, contribuindo com apoio estrutural, por meio da disponibilização de mão de obra para a pintura da sala, além da mobilização das moradoras para adesão ao curso. A ação busca ampliar a presença feminina em um dos setores que mais crescem no país: o de energia solar, e além da formação técnica, as participantes terão acesso a conteúdos voltados à cidadania e ao desenvolvimento social. O curso terá duração de quatro meses, com aulas práticas e teóricas, auxílio financeiro mensal de R$ 300 e certificação emitida pelo IFSP.

Outro destaque da iniciativa é a inauguração da Cuidoteca, espaço criado para acolher crianças de 3 a 12 anos durante o período das aulas. O objetivo é oferecer suporte às mães, garantindo mais tranquilidade e condições para que possam se dedicar à qualificação profissional. “A inauguração da Cuidoteca e o início do curso representam um avanço para a autonomia das mulheres. Estamos oferecendo qualificação em uma área em expansão, além de garantir suporte para que as mães possam estudar e construir oportunidades para o futuro”, destacou a secretária da Mulher, Hadla Issa.

Ao todo, 60 mulheres participam do projeto, divididas em duas turmas no período da manhã. A proposta fortalece a inclusão feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, promovendo geração de renda e novas perspectivas profissionais. “O projeto une capacitação, inclusão social e apoio às famílias, preparando as participantes para um mercado de trabalho que cresce cada vez mais no Brasil”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.