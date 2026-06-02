Itaquá entrega kits esportivos e recreativos para fortalecer atividades nas escolas municipais

Materiais serão usados em atividades recreativas, aulas de educação física e incentivo à prática esportiva

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, entregou nesta semana os kits esportivos e recreativos para 61 unidades da rede de ensino fundamental e pré-escolas. Os itens buscam fortalecer as atividades pedagógicas, recreativas e esportivas desenvolvidas com os estudantes.

Os kits contam com dezenas de materiais voltados à prática esportiva e ao desenvolvimento motor das crianças entre redes de vôlei e de basquete, aros de basquete, bolas de futevôlei, futsal, vôlei, futebol de campo, handebol, basquete, rugby e futebol americano, além de bolas de iniciação e de EVA.

Também foram entregues petecas, kit badminton, jogos de frescobol e de boliche, arco bambolê, kit de argolas, escada de treinamento, plinto, colchonetes, tatames, conjunto de obstáculos de PVC com cones e bastões, cones para treinamento e disco rígido de equilíbrio.

Entre os acessórios e equipamentos de apoio, as unidades receberam bolsas e malas para armazenamento, bomba de ar, coletes, apito plástico, kit de cartão de árbitro em duas cores, cordas de dois e cinco metros, corda de sisal e medalhas. A distribuição contemplou ainda jogos de Uno, damas e dominó, além de tabuleiros de xadrez.

“A prática esportiva é fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes. Além de aprimorar as capacidades físicas e motoras, o esporte estimula valores essenciais como disciplina, trabalho em equipe, respeito e superação, com impacto direto na saúde mental e no bem-estar”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“Nosso objetivo é ampliar cada vez mais o acesso a ambientes adequados e bem estruturados, oferecendo condições para que os estudantes desenvolvam todo o seu potencial e alcancem desempenhos cada vez melhores”, completou o prefeito Eduardo Boigues.