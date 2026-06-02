Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebe beneficiários do Programa Operação Trabalho em Ferraz

Encontro reuniu cerca de 200 participantes das frentes de Zeladoria, Gestão Documental e Guardiãs da Primeira Infância

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realizou nesta segunda-feira um encontro de acolhimento e orientação com os beneficiários do Programa Operação Trabalho (POT), contemplando as frentes de Zeladoria, Gestão Documental e Guardiãs da Primeira Infância.

O encontro ocorreu no auditório municipal e reuniu aproximadamente 200 participantes, que tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o funcionamento do programa, esclarecer dúvidas e conversar diretamente com os responsáveis das secretarias e setores onde irão prestar serviços.

A iniciativa teve como objetivo promover um primeiro contato entre os beneficiários e as equipes gestoras, fortalecendo o acolhimento e garantindo mais clareza sobre as atividades que serão desempenhadas ao longo do programa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destacou a importância do momento para fortalecer vínculos e preparar os participantes para essa nova etapa.

“O Programa Operação Trabalho representa uma oportunidade importante de inclusão, qualificação e retomada da autonomia financeira para muitas famílias. Esse primeiro encontro é essencial para acolher os beneficiários, apresentar os fluxos de trabalho e mostrar que eles terão acompanhamento e suporte durante toda a trajetória no programa”, afirmou o secretário.

Entre os participantes estava Roberta de Fátima Espin, selecionada para atuar na frente de Gestão Documental, que destacou a expectativa positiva para o início das atividades.

“Eu me inscrevi no programa POT e fui contemplada, hoje estou no acolhimento e a minha expectativa é de conhecimento, crescimento e poder ajudar com esse programa que está me auxiliando também”, comentou.

O Programa Operação Trabalho (POT) é uma iniciativa voltada à geração de renda, qualificação profissional e reinserção no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para moradores do município em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em políticas públicas voltadas à empregabilidade, inclusão social e fortalecimento da autonomia dos trabalhadores ferrazenses.