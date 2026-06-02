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Loja Vale Reciclar Móvel estará nos bairros dos Fontes e no Jacarandás em junho

A Loja Vale Reciclar Móvel, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, estará no mês de junho em mais dois bairros da cidade, levando oportunidade de reciclagem e troca de diversos produtos e serviços, por meio do Vale Verde e da economia circular. A ação itinerante, que visa incentivar a sustentabilidade e a conscientização ambiental, por todos os cantos de Arujá, passará por duas unidades de ensino municipais ao longo do mês junino.

Na primeira quinzena, entre os dias 15 e 19 de junho, a estrutura móvel estará baseada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Fatec, localizado na Avenida Fatec, 1435, no bairro Fontes.

Dando sequência ao calendário, na semana seguinte, entre os dias 22 e 26 de junho, a Loja Vale Reciclar Móvel se deslocará até a Escola Municipal (EM) “Abílio Pinheiro André”. O atendimento nesta etapa será realizado na Rua dos Jacarandás, 940, no Jacarandás.

Desde 2022, a Loja Vale Reciclar permite que os cidadãos troquem materiais recicláveis — como papel, papelão, isopor e óleo de cozinha — pela moeda social Vale Verde, que, depois, pode ser usada nos estabelecimentos parceiros para adquirir produtos e serviços, incluindo vestuário, alimentos, itens de higiene, brinquedos, serviços automotivos, de salão de beleza, como escova, manicure e massagem, fortalecendo as ações de zeladoria urbana e preservação ambiental da Cidade Natureza.

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