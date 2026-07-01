Ex-governador do Rio diz ter imagens da “Noite das Astronautas”, suposta festa de Daniel Vorcaro

Ex-governador do Rio afirma ter assistido a imagens da chamada “Noite das Astronautas”, mas não apresentou provas nem confirmou a autenticidade do material; declarações voltaram a repercutir nas redes sociais.

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) voltou ao centro das atenções após declarações sobre uma suposta festa promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro em Nova York, nos Estados Unidos. Embora as falas tenham sido feitas há cerca de um mês durante o podcast Pode, Garotinho?, os trechos passaram a circular novamente nas redes sociais nos últimos dias.

Na entrevista, Garotinho afirmou que recebeu e assistiu a um vídeo do evento, conhecido como “Noite das Astronautas”, mas não exibiu as imagens nem informou se o material teve sua autenticidade verificada.

As declarações ganharam repercussão nacional e provocaram manifestações de políticos nas redes sociais.

O que Garotinho disse sobre a suposta festa

Durante o podcast, o ex-governador descreveu o que afirma ter visto nas imagens.

Segundo ele, o evento teria reunido homens e mulheres nus, sendo que as mulheres utilizariam apenas capacetes de astronauta. De acordo com seu relato, os convidados escolhiam as acompanhantes levantando a viseira dos capacetes.

Garotinho também afirmou que entre os participantes haveria deputados, senadores, governadores e secretários de governo.

Até o momento, não há divulgação pública do suposto vídeo citado pelo ex-governador, nem confirmação independente sobre a autenticidade das imagens ou sobre a presença das pessoas mencionadas.

Mulheres seriam estrangeiras, segundo relato

Outro ponto citado por Garotinho foi a nacionalidade das mulheres que, segundo ele, participavam da festa.

O ex-governador afirmou acreditar que elas eram estrangeiras, possivelmente oriundas de países do Leste Europeu, como Ucrânia, Rússia ou Polônia.

Segundo seu relato, elas teriam sido levadas ao evento para não compreenderem as conversas mantidas em português entre os convidados brasileiros.

As afirmações fazem parte exclusivamente da versão apresentada por Garotinho e não foram comprovadas por documentos ou imagens divulgadas publicamente.

Evento teria ocorrido em Nova York

A suposta “Noite das Astronautas” teria acontecido em maio de 2024, em uma suíte presidencial de um hotel em Nova York.

Reportagens publicadas anteriormente apontaram que Daniel Vorcaro teria promovido eventos de alto padrão voltados exclusivamente para convidados homens, incluindo empresários, autoridades e políticos brasileiros.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, uma dessas festas teria custado aproximadamente US$ 721 mil, equivalente a cerca de R$ 3,7 milhões na cotação da época.

Festas de Vorcaro já foram alvo de investigação

As declarações de Garotinho surgem em meio às investigações envolvendo eventos promovidos por Daniel Vorcaro.

Em janeiro de 2026, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) solicitou que o TCU apurasse a eventual participação de autoridades públicas nas festas organizadas pelo ex-banqueiro, incluindo eventos realizados em Trancoso, na Bahia, conhecidos como “Cine Trancoso”.

No mês seguinte, o Tribunal de Contas da União arquivou o procedimento por entender que não havia elementos suficientes para indicar possível uso irregular de recursos públicos federais, além de considerar que o caso não estava dentro de sua competência.

Entretanto, outros desdobramentos relacionados ao caso continuam sendo analisados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).

Declarações provocaram reações nas redes sociais

A repercussão das falas de Garotinho levou diversas figuras públicas a comentarem o assunto.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma mensagem com um trecho bíblico em suas redes sociais, sem citar diretamente os envolvidos.

Já a vereadora Janaina Paschoal (PP) defendeu que um eventual vídeo da chamada “festa das astronautas” seja divulgado antes das eleições de 2026, argumentando que a população teria o direito de conhecer o conteúdo caso sua existência seja confirmada.

Não há comprovação pública das alegações

Até o momento, não foram divulgadas imagens do suposto vídeo mencionado por Anthony Garotinho, nem houve confirmação independente de seu conteúdo.

Daniel Vorcaro também não se manifestou publicamente sobre as declarações específicas envolvendo a chamada “Noite das Astronautas”.

Assim, as alegações apresentadas pelo ex-governador permanecem sem comprovação pública e integram, até o momento, apenas seu relato sobre um material que afirma ter recebido e assistido.