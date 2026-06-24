Coluna Roteiro Cenário

No roteiro desta semana, vamos destacar os principais eventos para você curtir o clima de festa no Alto Tietê!

Exibição do jogo Brasil x Escócia em Ferraz de Vasconcelos A transmissão da partida acontece nesta quarta-feira, dia 24 de junho, no Ginásio Marcílio Guerra com início às 18h. O público poderá aproveitar shows, apresentações, feira gastronômica, troca de figurinhas, brinquedos infláveis, além de pipoca e algodão-doce.

Local: Rua Jácomo zanchetta 77,Sítio Paredão (Centro), Ferraz de Vasconcelos).

Copa Junina em Poá Um megaevento aguarda os torcedores na Praça de Eventos da cidade para o jogo entre Brasil e Escócia, também nesta quarta-feira (24). A partida será transmitida ao vivo em um telão de 50 metros quadrados. Além do futebol, o espaço oferece praça de alimentação, espaços instagramáveis, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, pipoca e algodão-doce.

Local: Praça de Eventos (Av. Antônio Massa, 150 – Centro, Poá – SP). Os portões abrem às 16h e a entrada é gratuita para toda a família.

Festa das Nações em Arujá A tradicional Festa das Nações de Arujá, que comemora os 174 anos do município, acontece entre os dias 24 e 28 de junho, na Praça do Coreto. O evento promete unir gastronomia, shows e futebol em um só lugar, sendo uma opção imperdível. Hoje (24), a partir das 18h, a trilha sonora está garantida com o show do FitDance. Às 19h, você acompanha os melhores lances de Brasil x Escócia e, para fechar a noite, às 21h, tem show da Prayers Bon Jovi Experience.

Confira a programação dos próximos dias:

Quinta-feira (25): Movimento Hip Hop (19h) e apresentação do grupo Ao Cubo (21h).

Movimento Hip Hop (19h) e apresentação do grupo Ao Cubo (21h). Sexta-feira (26): Encantos de Arujá (18h), Antharis (19h) e O Canto Delas (21h).

Encantos de Arujá (18h), Antharis (19h) e O Canto Delas (21h). Sábado (27): Escola de Dança (17h), seguida pelo Ministério OneWay (19h) e Flávio Vitor Junior (21h).

Escola de Dança (17h), seguida pelo Ministério OneWay (19h) e Flávio Vitor Junior (21h). Domingo (28): No último dia, um cronograma especial para as crianças e fãs de pop/rock: Polo União (17h), A Turma do Bob e Cat (18h), Guerreiras do K-Pop Cover Brasil (19h30) e, encerrando o evento, a banda Somrisal (Cover Mamonas Assassinas) às 21h.

No último dia, um cronograma especial para as crianças e fãs de pop/rock: Polo União (17h), A Turma do Bob e Cat (18h), Guerreiras do K-Pop Cover Brasil (19h30) e, encerrando o evento, a banda Somrisal (Cover Mamonas Assassinas) às 21h. Local: R. Prudente de Morais, 44-92 – Vila Flora Regina, Arujá – SP,

Arraiá da Festa Nordestina de Suzano Um dos maiores arraiás de Suzano está de volta! O evento contará com apresentações de quadrilhas juninas profissionais e das escolas municipais, além de uma praça de alimentação gigante com comidas típicas, parque de diversões e grandes shows — incluindo a dupla sertaneja João Gustavo e Allan no sábado à noite. O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho.