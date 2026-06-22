Rebeca Andrade volta ao topo e faz história com ouro no salto no Pan-Americano do Rio

Ginasta brasileira volta às competições após dois anos de pausa e conquista a medalha de ouro no salto, garantindo um resultado inédito para o Brasil

Rebeca Andrade celebra retorno com medalha de ouro

A ginasta Rebeca Andrade voltou às competições em grande estilo ao conquistar a medalha de ouro no salto durante o Pan-Americano do Rio de Janeiro. A brasileira alcançou média de 14.266 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio em sua primeira competição após dois anos afastada dos ginásios.

A conquista representa um marco importante na carreira da atleta, que optou por um período de pausa para cuidar da saúde física e mental após uma sequência intensa de competições internacionais.

Além do retorno vitorioso, Rebeca entrou para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro do Brasil no salto feminino em um Campeonato Pan-Americano.

Desempenho de alto nível garantiu o título

Para conquistar o ouro, Rebeca precisava obter a melhor média entre duas apresentações. Logo na primeira tentativa, a brasileira mostrou por que é considerada uma das maiores ginastas do mundo ao receber 14.433 pontos, a maior nota registrada em toda a final.

A apresentação foi marcada pela execução precisa e pela qualidade técnica que se tornou característica da atleta ao longo da carreira.

No segundo salto, Rebeca recebeu 13.700 pontos após uma pequena falha na aterrissagem. Mesmo assim, a média final foi suficiente para assegurar a liderança e confirmar a conquista.

Disputa pelo pódio foi definida por margem mínima

A competição foi equilibrada do início ao fim. A canadense Lia Monica ficou com a medalha de prata ao alcançar média de 14.249 pontos, ficando apenas 17 milésimos atrás da brasileira.

A medalha de bronze ficou com a norte-americana Claire Pease, que encerrou a disputa com média de 13.916 pontos.

A pequena diferença entre as duas primeiras colocadas demonstra o alto nível técnico apresentado na final do salto feminino.

Retorno acontece após dois anos longe das competições

O retorno de Rebeca Andrade era um dos momentos mais aguardados da ginástica brasileira. A atleta anunciou oficialmente sua volta às competições em abril deste ano, encerrando um período de afastamento iniciado após os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na Olimpíada, Rebeca brilhou ao conquistar quatro medalhas para o Brasil: um ouro, duas pratas e um bronze, consolidando ainda mais seu nome na história do esporte nacional.

Durante a pausa, a ginasta priorizou a recuperação física e o planejamento de sua carreira para os próximos ciclos competitivos.

Especialista no salto amplia legado internacional

A modalidade do salto já proporcionou algumas das maiores conquistas da carreira de Rebeca Andrade. A brasileira conquistou a medalha de ouro olímpica em Tóquio 2020 e voltou ao pódio com a prata em Paris 2024.

No Pan-Americano do Rio, ela confirmou mais uma vez sua excelência na prova ao registrar o melhor desempenho da competição e garantir mais um título relevante para sua trajetória.

O resultado reforça a condição de Rebeca como uma das principais referências da ginástica artística mundial.

Vitaliy Guimarães também sobe ao pódio pelo Brasil

O domingo também foi de comemoração para Vitaliy Guimarães, que conquistou a medalha de bronze na final do solo masculino.

O ginasta recebeu nota 13.700 e garantiu seu primeiro pódio internacional defendendo a Seleção Brasileira. O ouro ficou com o guatemalteco Jorge Vega, que somou 14.166 pontos, enquanto o colombiano Angel Barajas conquistou a prata com 13.900 pontos.

Nascido nos Estados Unidos, Vitaliy passou a representar oficialmente o Brasil em 2024 e destacou a emoção de competir diante da torcida brasileira.

Brasil reforça protagonismo na ginástica artística

As medalhas conquistadas no Pan-Americano evidenciam o excelente momento vivido pela ginástica artística brasileira. Liderado por atletas como Rebeca Andrade, o Brasil segue acumulando resultados expressivos e ampliando sua presença entre as principais potências da modalidade.

O retorno vitorioso da campeã olímpica aumenta a expectativa para os próximos desafios internacionais e mostra que a ginasta continua preparada para disputar títulos em alto nível e buscar novas conquistas para o esporte brasileiro.