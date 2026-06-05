Caiado descarta chapa com Zema e aposta em união da direita apenas no segundo turno

Pré-candidato do PSD afirmou que manterá candidatura própria em 2026 e defendeu convergência entre nomes da centro-direita apenas na fase decisiva da disputa presidencial

Caiado nega acordo eleitoral com Romeu Zema

O Pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), negou que exista qualquer acordo para a formação de uma chapa conjunta com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), nas eleições de 2026.

Durante entrevista ao podcast Iron Talks, Caiado afirmou que ambos permanecerão na corrida presidencial com candidaturas próprias e que as conversas recentes entre os dois tiveram como principal objetivo reduzir divergências dentro do campo da centro-direita.

Segundo o político goiano, o foco atual não está na construção de uma chapa única, mas sim na manutenção de um diálogo que permita uma eventual convergência em uma segunda etapa da disputa eleitoral.

Estratégia mira unidade contra Lula no segundo turno

Ao comentar o cenário eleitoral, Caiado afirmou que a fragmentação excessiva da centro-direita pode dificultar a formação de uma alternativa competitiva ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para ele, a prioridade neste momento é permitir que diferentes projetos políticos sejam apresentados ao eleitorado durante o primeiro turno, deixando uma possível união para a fase final da eleição.

A declaração reforça uma estratégia que vem sendo defendida por diversos nomes da oposição: disputar o primeiro turno separadamente e construir alianças apenas diante de um eventual segundo turno contra o atual presidente.

Encontro em Minas reuniu Caiado, Zema e Flávio Bolsonaro

As declarações ocorreram poucos dias após um encontro entre Caiado, Romeu Zema e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante a feira Megaleite, realizada em Belo Horizonte.

O evento reuniu lideranças da direita e da centro-direita em meio às movimentações que começam a desenhar o cenário presidencial de 2026.

Durante o encontro, os três políticos participaram de discursos, conversaram com apoiadores e apareceram juntos em registros divulgados nas redes sociais.

A aproximação gerou especulações sobre uma possível aliança eleitoral antecipada, hipótese agora descartada por Caiado.

Centro-direita busca evitar disputas internas

Na avaliação do governador de Goiás, os principais nomes do campo conservador precisam reduzir conflitos internos para evitar desgastes que possam enfraquecer o grupo eleitoralmente.

Segundo ele, o diálogo com Zema teve justamente esse objetivo: criar um ambiente mais cooperativo entre pré-candidatos que compartilham pautas semelhantes.

A estratégia busca evitar a repetição de disputas internas que, em eleições anteriores, contribuíram para o enfraquecimento de candidaturas do mesmo espectro político.

Corrida presidencial segue aberta para 2026

Apesar das articulações, o cenário para a eleição presidencial de 2026 permanece indefinido.

Além de Caiado e Zema, outros nomes da direita e da centro-direita são apontados como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, incluindo lideranças ligadas ao bolsonarismo e governadores com projeção nacional.

Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue como a principal referência do campo governista, embora ainda não tenha oficializado eventual candidatura à reeleição.

Com mais de quatro meses até o início oficial das convenções partidárias, as movimentações de bastidores tendem a se intensificar, especialmente entre grupos que buscam construir uma frente competitiva para enfrentar o PT.

Declaração sinaliza independência no primeiro turno

Ao descartar uma chapa conjunta com Romeu Zema, Caiado sinaliza que pretende manter sua estratégia de fortalecimento individual até o início da campanha.

Ao mesmo tempo, o governador reforça a ideia de que a unidade da oposição deverá ser construída apenas caso haja necessidade de enfrentar um adversário comum na etapa decisiva da eleição.

A posição evidencia um dos principais desafios da centro-direita para 2026: equilibrar a disputa entre projetos próprios sem comprometer a possibilidade de alianças futuras.