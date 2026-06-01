Irã suspende negociações indiretas com os EUA após avanço de Israel no Líbano, diz agência

Decisão atribuída à equipe negociadora iraniana ocorre em meio à escalada militar envolvendo Israel, Hezbollah e forças americanas no Oriente Médio; conflito pressiona cessar-fogo, eleva preços do petróleo e amplia temor sobre rotas estratégicas de energia.

O Irã decidiu suspender as negociações indiretas com os Estados Unidos após Israel ordenar o avanço de suas tropas no Líbano contra o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 1º de junho de 2026, pela agência iraniana Tasnim.

Segundo a agência, a equipe negociadora da República Islâmica interrompeu a troca de mensagens com Washington por meio de mediadores. A decisão foi tomada em reação aos ataques no Líbano e à ampliação da ofensiva israelense contra o Hezbollah, em um momento em que a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã completa três meses.

A suspensão das conversas representa um novo obstáculo às tentativas diplomáticas de encerrar a crise regional. O movimento ocorre após o Irã afirmar que atacou uma base aérea utilizada pelos Estados Unidos, em resposta a bombardeios americanos contra alvos militares iranianos realizados no fim de semana.

Negociações são afetadas por ofensiva israelense no Líbano

A agência Tasnim informou que não haverá retomada das conversas enquanto as posições do Irã e da chamada Frente de Resistência sobre o Líbano não forem atendidas. A Frente de Resistência inclui aliados xiitas de Teerã em países como Líbano, Iêmen e Iraque.

O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, também mencionou o Líbano como um dos principais pontos de tensão. Em publicação na rede social X, ele afirmou que a violação de uma frente representa violação do cessar-fogo em todas as frentes.

Segundo Araqchi, Estados Unidos e Israel seriam responsáveis pelas consequências de qualquer violação. A fala reforça a posição de Teerã de que as ações israelenses no Líbano não podem ser tratadas separadamente das negociações com Washington.

A tensão aumentou depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou ter ordenado o avanço de tropas no território libanês para combater o Hezbollah. Nesta segunda-feira, Netanyahu também determinou ataques contra alvos nos subúrbios ao sul de Beirute, região considerada reduto do grupo.

Cessar-fogos ficam mais frágeis em meio à troca de ataques

A crise se agrava em um cenário de cessar-fogos frágeis. Irã e Estados Unidos vinham mantendo uma trégua desde o início de abril, mas os dois países continuaram trocando ataques pontuais.

De acordo com os Estados Unidos, forças americanas atacaram no fim de semana defesas aéreas iranianas, uma estação de controle em solo e dois drones que estariam ameaçando embarcações. Washington também acusou Teerã de ações agressivas, incluindo a derrubada de um drone americano sobre águas internacionais.

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atingido uma base aérea usada pelos Estados Unidos. O local não foi identificado oficialmente pelas autoridades iranianas.

O Kuwait ativou suas defesas aéreas nesta segunda-feira e condenou ataques iranianos com mísseis e drones, afirmando que as ações prejudicam os esforços para reduzir a tensão na região. Segundo os militares americanos, duas munições balísticas iranianas que tinham como alvo forças dos EUA baseadas no Kuwait foram interceptadas no domingo à noite. Não houve registro de militares americanos feridos.

Petróleo sobe com temor de bloqueio em rotas estratégicas

A notícia sobre a suspensão das negociações teve impacto imediato no mercado internacional. Os preços do petróleo subiram mais de US$ 5 por barril após a divulgação da reportagem da Tasnim.

O avanço da crise tem provocado preocupação global porque o Irã já havia fechado de forma efetiva o Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

Segundo a Tasnim, o Irã e seus aliados da Frente de Resistência discutem uma agenda para bloquear completamente o Estreito de Hormuz e ativar outras frentes, incluindo o Estreito de Bab el-Mandeb, localizado próximo à costa do Iêmen.

O Bab el-Mandeb é uma passagem estratégica para o tráfego marítimo em direção ao Canal de Suez. Caso os houthis, aliados iranianos no Iêmen, ampliem sua participação no conflito, a rota pode se tornar um novo foco de instabilidade no comércio internacional.

Trump diz acreditar em acordo, mas Teerã critica postura dos EUA

Mesmo com a suspensão das conversas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em publicação nas redes sociais que acredita que o Irã deseja chegar a um acordo.

Trump criticou opositores e integrantes de seu próprio partido que vêm questionando a condução das negociações. Ele afirmou que as tratativas devem dar certo e pediu que os críticos parem com comentários negativos sobre o processo.

No entanto, autoridades iranianas demonstraram desconfiança em relação à posição americana. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, acusou Washington de enviar mensagens contraditórias e de mudar constantemente suas exigências.

Segundo Baghaei, a postura dos Estados Unidos prolonga as negociações. Ele afirmou que mudanças frequentes de posição e novas demandas apresentadas por Washington não funcionam como estratégia diplomática.

O Irã também considera inseparáveis as ações dos Estados Unidos e de Israel na região. Para Teerã, os ataques israelenses no Líbano e outras operações militares são parte do mesmo contexto de pressão contra a República Islâmica.

Guerra pressiona política interna dos Estados Unidos

A crise também ocorre em um momento de pressão política para Trump dentro dos Estados Unidos. O presidente tenta reabrir o Estreito de Hormuz e reduzir os preços da gasolina antes das eleições legislativas de novembro.

A alta nos combustíveis tem causado insatisfação entre eleitores americanos. Ao mesmo tempo, Trump enfrenta pressão de setores mais duros do Partido Republicano, que criticam qualquer possibilidade de concessão ao Irã.

O governo americano afirma que seu principal objetivo na guerra é impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear a partir de urânio altamente enriquecido. Teerã nega ter intenção de construir um arsenal nuclear.

Além do tema nuclear, os dois lados divergem sobre o levantamento de sanções, a liberação de dezenas de bilhões de dólares em receitas iranianas de petróleo congeladas em bancos estrangeiros e o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a portos iranianos.

Líbano vira novo entrave para acordo regional

A guerra entre Israel e Hezbollah no Líbano se tornou um dos principais obstáculos para qualquer entendimento entre Washington e Teerã.

Israel acusa o Hezbollah de violar repetidamente o cessar-fogo firmado no fim de abril. O governo israelense afirma que os ataques contra posições do grupo são uma resposta às ações da milícia apoiada pelo Irã.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou com o presidente libanês, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre as negociações diplomáticas envolvendo Israel e Líbano.

Segundo uma autoridade dos Estados Unidos, Rubio apresentou uma proposta para permitir uma “desescalada gradual” entre os dois países.

Apesar disso, a decisão iraniana de interromper a troca de mensagens com os Estados Unidos demonstra que Teerã não pretende avançar nas negociações enquanto considerar que Israel continua ampliando suas operações no Líbano.

Conflito amplia risco de guerra regional

A guerra iniciada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra o Irã já deixou milhares de mortos, principalmente em território iraniano e libanês. O conflito também provocou impactos econômicos globais, sobretudo pelo aumento nos preços de energia e pela instabilidade em rotas marítimas essenciais.

Com a suspensão das negociações indiretas, os esforços por um acordo de paz enfrentam um novo impasse. A mediação conduzida pelo Paquistão, que tenta viabilizar um entendimento mais duradouro, passa agora a lidar com a exigência iraniana de que a situação no Líbano seja incluída como condição central para qualquer avanço.

A escalada também aumenta o risco de abertura de novas frentes de combate. Além do Líbano, há preocupação com o possível envolvimento mais direto de grupos aliados ao Irã no Iêmen e no Iraque.

Suspensão das conversas complica tentativa de encerrar a crise

A interrupção das negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos torna mais distante a possibilidade de uma solução rápida para a guerra.

A diplomacia enfrenta agora múltiplos pontos de tensão: a ofensiva israelense no Líbano, os ataques entre forças americanas e iranianas, o bloqueio de rotas marítimas, a pressão sobre o mercado de petróleo e as divergências sobre sanções e programa nuclear.

Enquanto Washington insiste que Teerã ainda deseja negociar, o governo iraniano afirma que não há ambiente para diálogo diante das ações de Israel e da mudança constante de posição dos Estados Unidos.

O cenário reforça a fragilidade dos cessar-fogos em vigor e amplia a incerteza sobre os próximos passos da crise no Oriente Médio.