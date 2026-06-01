Pesquisa Real Time mostra Lula à frente no 1º turno e cenários apertados contra Caiado e Zema no 2º turno

Levantamento divulgado nesta segunda-feira aponta o presidente com 38% das intenções de voto em dois cenários de primeiro turno; em simulações de segundo turno, petista empata com Ronaldo Caiado e Romeu Zema dentro da margem de erro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança das intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026 em todos os cenários testados pelo Instituto Real Time Big Data, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 1º de junho.

O levantamento também simulou disputas de segundo turno. Nessa etapa, Lula venceria Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão) e Aécio Neves (PSDB). Já contra Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), o presidente aparece em situação de empate dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05864/2026.

Lula lidera primeiro cenário de primeiro turno com 38%

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto. Em seguida está Flávio Bolsonaro, com 31%.

Renan Santos e Ronaldo Caiado registram 6% cada. Romeu Zema aparece com 4%, enquanto Aécio Neves e Joaquim Barbosa têm 3% cada. Augusto Cury soma 1%.

Outros candidatos somam 1% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 3%, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.

Nesse cenário, também foram testados Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa e Hertz Dias. Somados, esses nomes atingiram 1% das intenções de voto.

Segundo cenário mantém Lula e Flávio nos mesmos patamares

No segundo cenário de primeiro turno, o levantamento inclui Aldo Rebelo entre os nomes apresentados aos entrevistados. Mesmo com a alteração, Lula mantém 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro segue com 31%.

Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem novamente com 6% cada. Romeu Zema registra 5%, Aécio Neves tem 3%, Aldo Rebelo marca 1% e Augusto Cury também aparece com 1%.

Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 3%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Assim como no primeiro cenário, Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa e Hertz Dias aparecem somados com 1% das intenções de voto.

Segundo turno mostra vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro

Nas simulações de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro.

De acordo com o Real Time Big Data, o presidente soma 45% das intenções de voto contra 40% do senador do PL. Brancos e nulos representam 8%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

O resultado indica vantagem numérica de Lula nesse cenário, considerando os dados divulgados pelo instituto.

Lula e Ronaldo Caiado aparecem empatados

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, o levantamento aponta empate. Os dois aparecem com 43% das intenções de voto.

Os votos brancos e nulos somam 8%. Outros 6% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.

Esse cenário mostra uma disputa mais equilibrada entre os nomes testados, sem vantagem numérica para nenhum dos dois candidatos.

Contra Romeu Zema, Lula aparece numericamente à frente, mas há empate na margem

Na simulação contra Romeu Zema, Lula registra 43% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais aparece com 40%.

Apesar da vantagem numérica do presidente, o resultado configura empate dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesse cenário, brancos e nulos somam 11%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Lula venceria Renan Santos no segundo turno

Contra Renan Santos, Lula aparece com 46% das intenções de voto. O pré-candidato do Missão registra 30%.

Os votos brancos e nulos somam 12%. O mesmo percentual, 12%, corresponde aos entrevistados que disseram não saber ou não responderam.

Entre os cenários de segundo turno testados, esse é um dos que apresenta maior distância numérica entre o presidente e o adversário.

Presidente também aparece à frente de Aécio Neves

Na disputa simulada contra Aécio Neves, Lula soma 47% das intenções de voto. O candidato do PSDB aparece com 23%.

Brancos e nulos representam 16%, enquanto 14% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Esse cenário também mostra vantagem numérica do presidente em relação ao adversário testado.

Pesquisa indica liderança no primeiro turno e disputas mais apertadas em parte do segundo

Os dados divulgados pelo Instituto Real Time Big Data mostram Lula liderando os dois cenários de primeiro turno analisados. Em ambos, o presidente aparece com 38%, enquanto Flávio Bolsonaro ocupa a segunda posição com 31%.

No segundo turno, o levantamento aponta situações distintas conforme o adversário. Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro, Renan Santos e Aécio Neves, mas empata com Ronaldo Caiado e Romeu Zema dentro da margem de erro.

A margem de erro é um ponto central na leitura dos resultados. Em cenários nos quais a diferença entre os candidatos é pequena, como nas disputas contra Caiado e Zema, não é possível afirmar vantagem estatística de um candidato sobre o outro.

Metodologia da pesquisa

O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 30 de maio.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05864/2026.