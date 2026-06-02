Lula chama filhos de Bolsonaro de “traidores da pátria” ao comentar proposta de tarifa dos EUA contra produtos brasileiros

Presidente associa articulações de Flávio e Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump à nova proposta de sobretaxa de 25% sobre mercadorias brasileiras e eleva tom do confronto político em meio à disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos

Lula reage à proposta dos EUA e responsabiliza filhos de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou o tom das críticas contra a família Bolsonaro nesta terça-feira (2) ao comentar a proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Durante discurso em Catalão, Goiás, Lula afirmou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro seriam responsáveis por estimular ações do governo norte-americano contra o Brasil. O presidente classificou os filhos do ex-mandatário como “traidores da pátria” e afirmou que eles teriam buscado apoio externo para interferir em decisões internas do país.

As declarações ocorreram um dia após o Escritório de Comércio dos Estados Unidos concluir uma investigação comercial contra o Brasil e propor novas tarifas sobre produtos nacionais.

Presidente relaciona reuniões em Washington à pressão americana

Lula associou diretamente a nova ofensiva comercial dos Estados Unidos às recentes viagens e reuniões realizadas por integrantes da família Bolsonaro em Washington.

Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e participou de encontros com o presidente americano Donald Trump, além de reuniões com integrantes da administração norte-americana.

Segundo Lula, as movimentações políticas da família Bolsonaro contribuíram para fortalecer medidas de pressão contra o governo brasileiro.

O presidente também relembrou manifestações públicas feitas por aliados do ex-presidente durante o período em que os Estados Unidos anunciaram sanções comerciais anteriores contra o Brasil.

“Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele, e são, na verdade, vendilhões [vendedores que traem interesses coletivos para se beneficiarem] da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras”, disse Lula. “É isso que vocês têm que dizer em alto e bom som. São traidores. […]. O que merecem os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso povo?”, prosseguiu o presidente.

Discurso endurece disputa política entre governo e oposição

As declarações representam mais um capítulo da crescente polarização política envolvendo governo e oposição.

Durante o discurso, Lula afirmou que nunca havia enfrentado um ambiente político semelhante ao atual e classificou a atuação da família Bolsonaro como prejudicial aos interesses nacionais.

O presidente utilizou termos duros para criticar os adversários e afirmou que medidas adotadas pelos Estados Unidos acabam atingindo não apenas o governo federal, mas também empresários, trabalhadores, exportadores e setores importantes da economia brasileira.

A fala reforça a estratégia do Palácio do Planalto de associar a pressão americana a ações de opositores políticos que mantêm interlocução próxima com setores do governo Trump.

Flávio Bolsonaro afirma que pediu para EUA não taxarem o Brasil

As declarações de Lula vieram poucas horas após Flávio Bolsonaro afirmar que pediu diretamente ao governo americano para não aplicar tarifas sobre empresas brasileiras.

Em entrevista concedida nesta terça-feira, o senador declarou que conversou com Trump, com o vice-presidente americano J.D. Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio para defender os interesses das empresas nacionais.

Segundo Flávio, a proposta de tarifa ainda está em fase de discussão e existe espaço para negociação antes da entrada em vigor de qualquer medida.

O parlamentar também argumentou que a pressão americana estaria relacionada a divergências políticas e diplomáticas envolvendo o governo Lula.

Nova tarifa ainda não entrou em vigor

Apesar da repercussão política, a tarifa proposta pelos Estados Unidos ainda não está valendo.

A medida faz parte do relatório final de uma investigação conduzida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, conhecido pela sigla USTR. O documento concluiu que determinadas práticas brasileiras estariam restringindo ou onerando o comércio americano.

Entre os pontos citados estão o funcionamento do PIX, questões relacionadas ao desmatamento ilegal, proteção da propriedade intelectual, combate à pirataria e aplicação de leis anticorrupção.

O relatório propõe uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, mas também estabelece uma ampla lista de exceções para itens considerados estratégicos para a economia americana.

Produtos importantes devem permanecer isentos

A proposta divulgada pelos Estados Unidos prevê a exclusão de diversos produtos relevantes da pauta exportadora brasileira.

Entre os itens que poderão ficar fora da taxação estão carnes, frutas, café, aeronaves, terras raras, fertilizantes, medicamentos e alguns produtos químicos.

Essa lista de exceções foi incluída para preservar cadeias produtivas consideradas importantes para o abastecimento e para setores estratégicos da economia americana.

Por isso, especialistas avaliam que os impactos finais dependerão da versão definitiva das medidas que forem eventualmente aprovadas após o período de consultas públicas.

Processo ainda passará por audiências e consultas

Antes que qualquer tarifa seja implementada, a legislação americana exige a realização de audiências públicas e consultas com representantes de empresas, associações e outros setores interessados.

O cronograma estabelecido pelo governo dos Estados Unidos prevê o recebimento de manifestações até o início de julho. Depois disso, será realizada uma audiência pública para discutir as medidas propostas.

A decisão final sobre a aplicação das sanções deverá ocorrer até meados de julho.

Durante esse período, o governo brasileiro continuará tentando negociar alternativas para evitar ou reduzir os efeitos das medidas propostas.

Lula cita avanço das exportações para a China

Ao comentar a situação, Lula também destacou uma notícia considerada positiva para o agronegócio brasileiro.

O presidente mencionou o reconhecimento, por parte da China, da condição sanitária do Brasil em relação à febre aftosa, medida que amplia oportunidades para exportações de carne ao mercado chinês.

Segundo o chefe do Executivo, a abertura de novos mercados ajuda a reduzir a dependência de determinados parceiros comerciais e fortalece a posição brasileira diante de eventuais barreiras comerciais.

A declaração foi apresentada como uma demonstração de que o Brasil possui alternativas para ampliar suas vendas externas mesmo diante de dificuldades em mercados específicos.

Disputa comercial amplia tensão diplomática

A nova proposta de tarifa dos Estados Unidos ocorre em um momento de tensão crescente entre Brasília e Washington.

Além das divergências comerciais, os dois governos vêm demonstrando posições distintas em temas relacionados à política internacional, regulação digital, segurança pública e relações econômicas globais.

A investigação americana também incluiu críticas ao sistema PIX, ao combate ao desmatamento ilegal e à aplicação de determinadas normas brasileiras, ampliando o alcance da disputa para além das questões puramente comerciais.

Nesse cenário, o episódio ganha dimensão diplomática e política, tornando-se mais um elemento de atrito entre os governos dos dois países.