Anvisa libera parte dos produtos da Ypê e autoriza retomada da fábrica em Amparo

Produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com final de lote “1” fabricados a partir de 1º de abril de 2026 foram liberados; itens produzidos antes dessa data seguem suspensos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada da produção na fábrica da Ypê em Amparo, no interior de São Paulo, e liberou a comercialização e o uso de parte dos produtos que estavam sob restrição sanitária.

A decisão vale para os produtos lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados pelo final de lote “1” fabricados a partir de 1º de abril de 2026.

Já os produtos com final de lote “1” fabricados até 31 de março de 2026 continuam suspensos. Segundo a Anvisa, esses itens devem permanecer armazenados em local seguro e não devem ser descartados. A liberação poderá ocorrer à medida que a empresa apresentar laudos de laboratórios autorizados pela agência.

A decisão foi divulgada após uma nova inspeção sanitária na unidade da Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê.

Anvisa mudou comunicado durante o dia

A liberação ocorreu após uma sequência de mudanças na comunicação da Anvisa ao longo da sexta-feira, 29 de maio.

Inicialmente, a agência informou que os produtos fabricados desde abril estavam liberados para uso e comercialização. Pouco depois, a informação foi retirada, e a Anvisa passou a dizer que os produtos seguiam suspensos, mantendo apenas a retomada da produção.

Na versão atualizada à noite, a agência voltou a afirmar que estava autorizada a comercialização e o uso dos produtos com final de lote “1” fabricados a partir de 1º de abril de 2026.

A Anvisa afirmou que a atualização ocorreu em razão de informações técnicas que ainda estavam pendentes no momento da primeira publicação.

Retomada da fábrica ocorreu após nova inspeção

A retomada das atividades na fábrica da Ypê em Amparo foi autorizada depois de uma nova inspeção feita pela Anvisa em conjunto com órgãos de vigilância sanitária de São Paulo, Campinas e Amparo.

Segundo a agência, os técnicos constataram a adequação das principais ações corretivas implementadas pela empresa após a suspensão parcial das atividades.

A Ypê havia apresentado um plano de ação para atender exigências sanitárias identificadas em inspeção anterior. De acordo com a Anvisa, a empresa realizou melhorias nas linhas de produção e nos controles internos.

O presidente da Anvisa, Leandro Safatle, afirmou que a fábrica já reúne condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário à população.

O que segue suspenso

Apesar da liberação parcial, a restrição continua válida para os produtos líquidos da Ypê com final de lote “1” fabricados antes de abril de 2026.

A suspensão atinge itens produzidos na unidade de Amparo e envolve lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes.

Segundo a Anvisa, esses produtos devem ser mantidos armazenados em local seguro. A orientação é que os consumidores não descartem os itens por conta própria e acompanhem as orientações oficiais da empresa e da agência reguladora.

A Ypê informou que consumidores podem solicitar troca ou ressarcimento dos produtos desses lotes por meio dos canais de atendimento da empresa.

Por que os produtos foram suspensos

A suspensão começou no início de maio, após a Anvisa identificar risco de contaminação microbiológica em produtos fabricados na unidade da Química Amparo.

A decisão teve relação com um histórico de contaminação registrado anteriormente na empresa. Em novembro de 2025, a fabricante havia anunciado um recolhimento voluntário cautelar de lotes de lava-roupas líquidos após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa.

Segundo a Anvisa, inspeções posteriores apontaram falhas de controle de qualidade e deficiências estruturais e operacionais na fábrica.

A agência informou que a presença da bactéria foi confirmada por análises laboratoriais contratadas pela própria empresa.

O que é a Pseudomonas aeruginosa

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria encontrada com frequência no ambiente, incluindo água, solo e superfícies.

Ela é considerada oportunista, ou seja, tende a oferecer maior risco a pessoas com sistema imunológico comprometido, pacientes hospitalizados, pessoas com feridas, idosos, crianças pequenas e outros grupos vulneráveis.

Em pessoas saudáveis, o risco costuma ser menor, mas a presença da bactéria em produtos de uso doméstico levou a Anvisa a adotar medidas de precaução, prevenção e controle sanitário.

De acordo com a agência, a bactéria pode causar infecções na pele, nos olhos, no sistema urinário e no sistema respiratório, especialmente em pessoas mais vulneráveis.

Empresa diz que decisão permite normalização gradual

Em nota, a Ypê afirmou que recebeu as autorizações da Anvisa para retomada da produção, distribuição, comercialização e uso dos produtos fabricados a partir de abril de 2026.

A empresa declarou que a decisão reflete o avanço das medidas previstas no plano de ação apresentado à agência e permite a normalização gradual das operações.

A fabricante também reforçou que os produtos fabricados antes de abril e ainda suspensos devem seguir armazenados em local seguro, até nova avaliação e apresentação dos laudos necessários.

Como o consumidor deve agir

Consumidores que possuem produtos da Ypê com final de lote “1” devem verificar a data de fabricação no rótulo ou na embalagem.

Os produtos fabricados a partir de 1º de abril de 2026 foram liberados para uso e comercialização.

Já os itens fabricados até 31 de março de 2026 permanecem suspensos e devem ser armazenados em local seguro. Nesses casos, a orientação é buscar os canais de atendimento da Ypê para informações sobre troca, ressarcimento ou demais procedimentos.

A Anvisa informou que a liberação dos produtos ainda suspensos dependerá da apresentação de laudos emitidos por laboratórios autorizados.

Caso segue sob acompanhamento sanitário

A liberação parcial não encerra o acompanhamento do caso pelas autoridades sanitárias.

A Anvisa e os órgãos locais de vigilância devem seguir monitorando a adequação das medidas corretivas adotadas pela empresa e a segurança dos produtos fabricados na unidade de Amparo.

Com a decisão, a fábrica volta a operar, mas parte dos produtos fabricados anteriormente permanece bloqueada até que haja comprovação técnica suficiente para eventual liberação.