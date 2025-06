Dia dos Namorados: Patteo Urupema Shopping premiará 12 casais com jantar exclusivo com o chef Érick Jacquin

Casais apaixonados ganharão noite romântica com menu preparado especialmente pelo chef francês no badalado bistrô Petit Ça-Va

Que tal celebrar o Dia dos Namorados com uma noite romântica em um dos restaurantes mais desejados da cidade? E se o menu for preparado e os pratos servidos por um dos chefs mais badalados e famosos do Brasil? Neste mês de junho, 12 casais serão sorteados pelo Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, para participar de um jantar especial, e exclusivo, no Petit Ça-Va, preparado e servido por ele: Érick Jacquin.

Para concorrer na promoção do Urupema em celebração ao Dia dos Namorados é simples: o cliente deve acumular R$ 350 em compras nas lojas participantes da campanha (entre 28 de maio e 13 de junho) e cadastrar as notas fiscais no aplicativo Prizor.

A cada R$ 350 cadastrados, o cliente recebe um número da sorte para o sorteio, que será realizado no dia 14 de junho, pela Loteria Federal. O app para o cadastro está disponível para os sistemas operacionais Android (Google Play) e IOS (Apple Store).

Serão sorteados 12 clientes, cada um com direito a um acompanhante, para um jantar especial no dia 18 de junho, das 19h às 23h. O resultado com os nomes dos contemplados e seus números da sorte serão divulgados no site do shopping, onde o regulamento completo da promoção também está disponível para consulta (www.patteourupemashopping.com.br).

A ação faz parte da proposta do Patteo Urupema Shopping de proporcionar experiências únicas, diferenciadas, aos seus clientes.

O Petit Ça-Va mogiano está instalado no Piso 5 do mall. O cardápio traz pratos consagrados da carreira do chef, com o melhor da culinária francesa: “Comida boa, de família, com preço bom”, afirmou o próprio Jacquin em uma de suas visitas ao restaurante.

Premiado internacionalmente, ícone da culinária francesa e referência no Brasil, Érick Jacquin é também conhecido do público brasileiro por participar de programas de TV, a exemplo do MasterChef Brasil e Pesadelo na Cozinha.

