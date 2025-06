Um homem ateou fogo no próprio corpo na Estação São Bento do Metrô. Imagens feitas por testemunhas mostram o homem caminhando lentamente envolto por labaredas, que alcançavam o teto da plataforma da estação. Com extintores de incêndio, funcionários e passageiros conseguiram conter as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada a um pronto socorro, não há informações sobre seu estado de saúde.