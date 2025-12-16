Deputado Antônio Doido é alvo de operação da PF que apura desvio de verbas e lavagem de dinheiro

Operação Igapó cumpre 31 mandados no Pará e no Distrito Federal e investiga organização criminosa formada por agentes públicos e privados

O deputado federal Antônio Leocádio dos Santos (MDB-PA), conhecido como Antônio Doido, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (16). A ação investiga um esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa com atuação no Pará e no Distrito Federal.

Operação Igapó cumpre mandados em dois estados

A ofensiva, batizada de Operação Igapó, cumpriu 31 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorreram em endereços ligados aos investigados no Pará e em Brasília.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria atuado de forma estruturada para fraudar processos licitatórios, desviar recursos públicos e ocultar o patrimônio obtido de forma ilícita.

Suspeita de fraude em licitações e emendas parlamentares

De acordo com as investigações, os suspeitos desviavam verbas de emendas parlamentares e recursos estaduais por meio de fraudes em licitações. Após o desvio, os valores seriam utilizados para o pagamento de vantagens indevidas e para a lavagem de dinheiro, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.

A PF apura a prática de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Celulares e dinheiro encontrados em imóvel do deputado

Durante o cumprimento de mandado no apartamento funcional do deputado, agentes da Polícia Federal encontraram aparelhos celulares jogados pela janela, numa tentativa de impedir a apreensão do material. Os dispositivos foram localizados no gramado do prédio e recolhidos para perícia.

Além dos celulares, a PF também apreendeu dinheiro em espécie no imóvel do parlamentar, que será analisado no curso das investigações.

Deputado já foi declarado inelegível

No início de dezembro, a Justiça Eleitoral declarou Antônio Doido inelegível por oito anos, em decisão relacionada às eleições municipais de 2024. A sentença apontou abuso de poder político e econômico, com uso de recursos públicos para promoção pessoal e influência do eleitorado.

A decisão ainda é passível de recurso, mas reforça o contexto de investigações que cercam o parlamentar.

Investigação segue em andamento

A Polícia Federal segue analisando o material apreendido e não descarta novas fases da operação. Os investigadores buscam identificar todos os envolvidos no esquema, bem como o destino final dos recursos desviados.

Até o momento, o deputado não se manifestou publicamente sobre a operação.