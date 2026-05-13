Lula lidera contra Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno, aponta pesquisa Quaest

Levantamento da Genial/Quaest mostra presidente numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno para 2026; pesquisa também simulou disputas contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos.

Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em novo levantamento

Uma pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Segundo o levantamento, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 41%.

Apesar da vantagem numérica do presidente, o cenário configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Os indecisos somam 3%, enquanto 14% afirmaram que pretendem votar branco, nulo ou não comparecer às urnas.

Pesquisa indica disputa acirrada para 2026

O levantamento revela um cenário de forte polarização política e disputa equilibrada entre governo e oposição.

A pequena diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro reforça a competitividade da corrida presidencial e mostra um eleitorado dividido.

O estudo foi realizado entre os dias 8 e 11 de maio, em meio a debates sobre economia, impostos e popularidade do governo federal.

Lula vence Romeu Zema em cenário de segundo turno

A pesquisa também simulou uma disputa entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema.

Nesse cenário, o presidente aparece com 44% das intenções de voto, contra 37% de Zema.

Os indecisos representam 4%, enquanto 15% disseram que votariam branco, nulo ou não compareceriam.

Presidente também lidera contra Ronaldo Caiado

Outro nome testado foi o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado.

Na simulação de segundo turno:

Lula: 44%

Ronaldo Caiado: 35%

Os indecisos somam 4%, enquanto 17% afirmaram intenção de votar branco, nulo ou se abster.

O resultado aponta vantagem mais confortável para o atual presidente em comparação ao cenário contra Flávio Bolsonaro.

Renan Santos registra menor percentual entre os adversários

O coordenador do MBL, Renan Santos, também apareceu na pesquisa.

Nesse confronto, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Renan Santos soma 28%.

Indecisos representam 5%, enquanto 22% afirmaram que votariam branco, nulo ou não iriam votar.

Flávio Bolsonaro consolida espaço na direita

Mesmo numericamente atrás de Lula, o desempenho de Flávio Bolsonaro chama atenção por colocá-lo em empate técnico com o presidente.

O resultado fortalece o senador como um dos principais nomes competitivos do campo conservador para 2026.

O cenário também ocorre em meio às discussões sobre o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre quem poderá liderar a direita na próxima eleição presidencial.

Índices de indecisos seguem elevados

A pesquisa mostra que parte significativa do eleitorado ainda não definiu posicionamento para um eventual segundo turno.

Em todos os cenários testados, os percentuais de indecisos, votos brancos, nulos e abstenções permanecem altos.

Esse comportamento indica que o cenário eleitoral ainda pode mudar bastante até 2026.

Metodologia da pesquisa Quaest

A Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 8 e 11 de maio de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Banco Genial e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo:

BR-03598/2026

Cenário eleitoral permanece aberto

Os números mostram que a corrida presidencial de 2026 segue indefinida e sujeita a mudanças políticas, econômicas e partidárias ao longo dos próximos meses.

Enquanto Lula mantém liderança nos cenários testados, o avanço de nomes da oposição, especialmente Flávio Bolsonaro, reforça a continuidade da polarização no cenário político brasileiro.