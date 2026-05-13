Flávio Bolsonaro se reúne com Edson Fachin no STF e fala em “pacificação” institucional

Pré-candidato do PL à Presidência afirmou que encontro com o presidente do STF teve tom institucional e elogiou postura de Edson Fachin após conversa em Brasília.

Flávio Bolsonaro visita Edson Fachin no Supremo

O senador Flávio Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira (13) com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, no gabinete do magistrado, em Brasília.

Segundo informações apuradas pela imprensa, o encontro ocorreu a pedido do parlamentar, que atualmente é apontado como pré-candidato do PL à Presidência da República em 2026.

De acordo com Flávio Bolsonaro, a conversa teve caráter institucional e serviu como uma apresentação formal entre os dois.

Senador afirma que conversa foi “amistosa”

Após deixar o gabinete de Fachin, Flávio afirmou que a reunião ocorreu em clima cordial e destacou a postura do presidente do STF.

Segundo o senador, Edson Fachin é uma pessoa “equilibrada”, que deseja “olhar para frente” e demonstra respeito às instituições brasileiras.

Flávio Bolsonaro declarou ter saído do encontro com uma “excelente impressão” do ministro do Supremo.

O parlamentar também afirmou que pretende manter uma postura mais propositiva no cenário político nacional.

Reunião é vista como gesto de aproximação institucional

A visita acontece em um momento de tensão recorrente entre setores ligados ao bolsonarismo e integrantes do Supremo Tribunal Federal.

Nos bastidores políticos, o encontro foi interpretado como um movimento de aproximação institucional entre Flávio Bolsonaro e a cúpula do Judiciário.

O senador buscou transmitir sinal de diálogo e pacificação com o STF em meio ao cenário político pré-eleitoral.

Julgamentos envolvendo Jair Bolsonaro não teriam sido discutidos

Segundo Flávio Bolsonaro, a conversa com Fachin não abordou processos em tramitação no Supremo.

Entre os casos mais sensíveis está a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento na trama golpista investigada pelo STF.

O senador afirmou que o foco do encontro foi discutir problemas do país e perspectivas para o futuro político do Brasil.

Flávio volta a criticar Alexandre de Moraes

Apesar do tom conciliador em relação a Fachin, Flávio Bolsonaro voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

O parlamentar afirmou que Moraes teria cometido “excessos” e ultrapassado limites constitucionais em decisões relacionadas a investigações envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio declarou esperar que Alexandre de Moraes volte a atuar, segundo ele, dentro dos limites da Constituição.

Movimento ocorre em meio à corrida presidencial de 2026

A reunião ocorre em um contexto de articulações políticas para as eleições presidenciais de 2026.

Flávio Bolsonaro vem ampliando agendas públicas, contatos institucionais e movimentações políticas após aparecer em pesquisas recentes como um dos principais nomes competitivos da direita nacional.

Levantamentos divulgados nesta semana mostraram o senador em cenário de empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa de segundo turno.

Relação entre STF e bolsonarismo segue no centro do debate político

Nos últimos anos, a relação entre integrantes do Supremo e aliados de Jair Bolsonaro se tornou um dos principais focos da polarização política no Brasil.

Investigações sobre atos antidemocráticos, fake news e tentativa de golpe ampliaram os atritos entre o Judiciário e setores ligados ao ex-presidente.

O encontro entre Flávio Bolsonaro e Edson Fachin sinaliza uma tentativa de reduzir tensões institucionais em meio ao atual cenário político.