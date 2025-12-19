Search
Ferraz de Vasconcelos marca presença na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa

Ferraz de Vasconcelos está sendo representada na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em 2025, reforçando o compromisso do município com a promoção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno, participativo e inclusivo.

Com o tema central “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência reúne representantes de todo o país para debater propostas, avaliar políticas públicas e fortalecer a participação social das pessoas idosas.

A etapa nacional do evento acontece entre os dias 16 e 19 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF), e conta com a presença de delegados, conselheiros, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

Para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), Samuel Gomes, a participação de Ferraz de Vasconcelos na conferência nacional é fundamental para garantir que as demandas locais sejam ouvidas ao nível federal. “Estar presente em um espaço como esse é essencial para contribuir com a construção de políticas públicas mais justas, que respeitem a diversidade do envelhecimento e assegurem direitos, participação social e equidade para as pessoas idosas”, destacou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue apoiando iniciativas que promovem o diálogo democrático e o fortalecimento dos conselhos municipais, reconhecendo a importância da escuta ativa e da representação institucional na formulação de políticas públicas eficazes.

