Natal Iluminado Itaquá 2025 reúne 7 mil pessoas na abertura e deve receber 40 mil visitantes ao longo da programação

Evento marcou o início das festividades natalinas com espetáculo de luzes, atrações gratuitas, cantata e queima de fogos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou a abertura oficial do Natal Iluminado Itaquá 2025, no Largo da Vila São Carlos, reunindo cerca de 7 mil pessoas somente na noite de estreia, no domingo (30).

Com queima de fogos e uma estrutura imersiva, o local foi transformado em uma vila natalina com ambientes temáticos, casa do Papai Noel, personagens, tobogã, trenzinho natalino, brinquedos, portais luminosos, esculturas cenográficas e pontos instagramáveis, garantindo lazer gratuito para toda a família. A pista de patinação no gelo será liberada na quarta-feira (3).

Momento de União

Quase 100 estudantes das escolas municipais Benedito Vieira da Motta, Michel Alves de Souza, João Geraldo dos Santos e Rui Alberto Pestana abriram a programação com uma cantata de Natal, apresentada juntamente com uma banda e orquestra, emocionando o público presente.

O prefeito Eduardo Boigues destacou que o Natal Iluminado representa um momento de união e renovação da esperança. “Esse evento foi preparado com muito carinho para que as famílias da nossa cidade possam celebrar juntas, vivenciar o espírito natalino e encerrar o ano com alegria e diversão. Além de lazer, é uma ação que fortalece a cidade e valoriza os espaços públicos.”

Fotos: Dayane Oliveira e divulgação

Expectativa de aproximadamente 40 mil visitantes

A Vila São Carlos vai funcionar de terça a domingo, das 14h às 23h, permanecendo fechada às segundas para manutenção e limpeza. Durante todos os dias do evento, o público poderá visitar a Mamãe Noel e o Papai Noel, que estarão presentes das 18h às 23h, recebendo as famílias e as crianças em um espaço especialmente preparado para interação e registros fotográficos.

O Natal Iluminado é realizado pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Fundo Social e as secretarias de Educação, Serviços Urbanos, Saúde, Segurança, Emprego e Receita. “Pensamos em cada detalhe para oferecer uma experiência encantadora e acessível que dialogue com a cultura e o convívio familiar. Ver o espaço cheio confirma que o nosso objetivo foi alcançado”, afirmou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

“Essa é uma ação que aproxima o poder público da população, estimula o lazer e movimenta a cidade, gerando impacto positivo também para o comércio local”, declarou secretário de Governo, Marcello Barbosa. A iluminação natalina segue até o dia 6 de janeiro, enquanto a estrutura de palco e a programação especial aos fins de semana acontecem até 21 de dezembro. A expectativa é receber 40 mil visitantes.