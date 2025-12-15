Saulo Souza inaugura Estação Natal 2025 e abre oficialmente as celebrações natalinas em Poá

Programação segue até 23 de dezembro com atrações gratuitas, decoração temática e trenzinho natalino

A Estação Natal Poá 2025 foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira (12), na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, para marcar a retomada das celebrações natalinas do município. Até 23 de dezembro, sempre das 15 às 20 horas, a cidade receberá uma programação especial que inclui a Vila de Natal, Casa do Papai Noel, decoração temática, brinquedos infláveis, atrações culturais gratuitas e o trenzinho natalino que percorre diversos pontos da cidade. Já a Praça da Bíblia abriga a maior árvore de Natal já instalada em Poá, reforçando o brilho especial desta edição.

O público se emocionou com as performances que abriram oficialmente a Estação Natal Poá. A cerimônia contou uma cantata composta por alunos das Embs Professora Cybele de Paiva Valsecchi, Professora Solange de Jesus Martins, Professor Vereador Cândido José Balazaima, Professora Antônia Mello Regianni, Emeb Professora Walkiria Janonni Vieira, Dr. João Pedro de Almeida CEP Prof. José Antônio Bortolozzo, além do Projeto de Música da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Ferreira.

Durante sua fala, o prefeito Saulo Souza destacou que o evento simboliza o compromisso da administração municipal em levar excelência a cada detalhe da cidade, resgatando a esperança de um novo tempo, marcado por transformação social e melhoria na qualidade de vida. “O verdadeiro sentido do Natal está na presença de Jesus nas famílias e nos corações. Desejo um Natal abençoado a todos, com saúde, prosperidade e união. A Estação de Natal vai além da iluminação e da decoração: é um convite para que sorrisos sejam semeados, para que pais e filhos vivam momentos especiais e para que laços familiares sejam fortalecidos por meio da renovação da fé”, afirmou, antes de declarar oficialmente inaugurada a programação natalina, parabenizando também as escolas e os alunos pelas apresentações que marcaram a abertura do evento.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, destacou que todo o espaço foi preparado com muito amor e dedicação para proporcionar um Natal inesquecível às famílias poaenses. “A Vila de Natal conta com oficinas, pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e o tradicional trenzinho que percorrerá a cidade. Tudo isso foi idealizado para criar memórias especiais para as crianças. A população de Poá merece o melhor. Quero agradecer a todos os amigos do Fundo Social pela realização desse lindo projeto”, afirmou.

A Vila de Natal

Com atmosfera mágica, a Vila de Natal reúne atrações que convidam moradores e visitantes a registrar momentos especiais. A Casa do Papai Noel é um dos principais pontos de visitação, assim como os espaços instagramáveis espalhados pela praça.

Além da decoração temática e da presença diária do bom velhinho, a Vila conta com brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, e apresentações musicais que embalam o clima natalino diariamente. A programação cultural foi pensada para todas as idades e pretende transformar a Praça de Eventos em um ponto de encontro para famílias e grupos de amigos.

Trenzinho

Outro destaque desta edição é o trem natalino, que parte diariamente da Estação Natal Poá para um percurso encantador pelo centro da cidade. Entre os locais contemplados está a Praça da Bíblia, que sedia a maior árvore de Natal já montada no município. O monumento iluminado se torna um dos cenários mais fotografados da cidade e reforça o clima de magia que se espalha por todo o município.

Programação cultural

A Estação Natal Poá 2025 oferece uma agenda cultural diversificada, que valoriza talentos locais e amplia o acesso à arte.

Neste primeiro fim de semana contará com apresentações do coral de 150 vozes, além da Banda Marcial e do Coral Municipal. Já entre os dias 15 e 16, a programação segue durante toda a tarde, reunindo diferentes grupos culturais.

No dia 17, o público poderá acompanhar atividades de Dança Circular, seguidas por outras apresentações que ocupam todo o período. O formato se repete na quinta e sexta-feira, com atrações para todas as idades e participação de grupos da terceira idade.

No sábado, dia 20, a programação conta com grupos culturais de grande destaque, como a Igreja Tabernáculo, o Coral ICM, formado por bailarinas, músicos e atores, além orquestras convidadas. No domingo, 21, o clima familiar continua com apresentações de dança da terceira idade, entre outras atividades que encerram o final de semana.

A segunda-feira, 22, mantém a programação contínua de atrações ao longo da tarde. Já no dia 23 de dezembro, Poá encerra oficialmente a Estação Natal 2025 com uma série de apresentações especiais que celebram o espírito natalino e marcam o final do circuito cultural.

Operação Papai Noel

Em paralelo ao evento, a prefeitura intensificou as ações de segurança com a Operação Papai Noel, que amplia o policiamento preventivo para garantir tranquilidade a moradores, visitantes e comerciantes.

A iniciativa envolve a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Polícia Civil, com rondas reforçadas em pontos estratégicos como as avenidas Nove de Julho e Getúlio Vargas, a rua Vinte e Seis de Março e demais corredores comerciais.

A operação conta também com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOA), fortalecendo o compromisso conjunto com a proteção dos consumidores e trabalhadores durante o período festivo, marcado por maior fluxo de pessoas.