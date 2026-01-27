Prova da CNH muda no Brasil: Detrans eliminam baliza e liberam uso de carro automático

Mudanças seguem resolução do Contran, simplificam o exame prático e geram debate sobre segurança no trânsito

O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está passando por uma das maiores transformações das últimas décadas. Detrans de diferentes estados começaram a eliminar a prova de baliza e a autorizar o uso de carros automáticos no exame prático de direção, seguindo diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As alterações já estão em vigor em São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, e outros estados devem aderir nas próximas semanas.

Fim da baliza marca ruptura com modelo adotado desde os anos 1980

Uma das mudanças mais simbólicas é o fim da baliza, manobra considerada por muitos candidatos como a etapa mais difícil do exame. O teste, que exigia estacionar o veículo entre estacas, fazia parte da prova prática desde a década de 1980.

Com a nova regra, o candidato não precisa mais realizar a baliza em área demarcada, mas ainda deverá:

Estacionar o carro na via pública

Parar próximo ao meio-fio ao menos uma vez durante o percurso

Segundo o Detran-SP, o objetivo é reduzir o nervosismo dos candidatos e concentrar a avaliação em situações mais próximas da realidade do trânsito urbano.

Avaliação passa a focar condução e comportamento no trânsito

Sem a baliza, o exame prático passa a priorizar habilidades de circulação, como:

Conversões à esquerda e à direita

Respeito à sinalização

Atenção ao fluxo de veículos

Controle do carro em vias urbanas

Condução defensiva

De acordo com o Detran, a mudança torna a prova mais objetiva e alinhada ao dia a dia do motorista, reduzindo reprovações por falhas pontuais em manobras específicas.

Carros automáticos agora são permitidos no exame prático

Outra novidade importante é a liberação do uso de veículos com câmbio automático durante o teste prático da CNH. A regra vale tanto para:

Primeira habilitação

Renovação da CNH

Antes, o uso desse tipo de veículo era permitido apenas para candidatos que necessitavam de adaptações veiculares por questões físicas.

Segundo o Detran-SP, a medida reconhece a crescente presença de carros automáticos na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, sem comprometer critérios técnicos de avaliação.

Resolução do Contran orienta mudanças em todo o país

As alterações seguem a Resolução nº 1.020/2025 do Contran, publicada em dezembro de 2025. O texto prevê a criação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que terá como objetivo padronizar os procedimentos de avaliação em todo o território nacional.

Enquanto o manual definitivo não é divulgado, cada Detran mantém autonomia para definir suas próprias regras, o que explica a adoção gradual das mudanças pelos estados.

Estados que já aderiram ao fim da baliza

Até o momento, os seguintes estados confirmaram alterações no exame prático da CNH:

São Paulo (SP)

Fim da baliza

Prova realizada apenas em percurso urbano

Autorizado o uso de carro automático

Espírito Santo (ES)

Retirada das etapas de baliza e ladeira

Avaliação focada exclusivamente no trajeto

Mato Grosso do Sul (MS)

Prova prática realizada apenas por percurso

Candidato avaliado durante a condução

Amazonas (AM)

Aderiu ao novo modelo sem baliza

Santa Catarina (SC)

Autorizado o uso de veículos automáticos na prova

Outros estados devem anunciar mudanças nas próximas semanas.

Medidas dividem opiniões e geram críticas

Apesar do discurso oficial de modernização, as mudanças geraram forte reação de entidades ligadas à formação de condutores.

Para Mateus Martins, vice-presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores do Estado de São Paulo (Acesp), a flexibilização representa um risco.

“Flexibilizar o exame hoje é trazer insegurança e risco à condição viária. A baliza não é um detalhe, ela faz parte do básico da condução”, afirma.

Segundo ele, a manobra desenvolve habilidades essenciais como noção de espaço, controle do veículo em baixa velocidade e precisão, fundamentais para a segurança no trânsito.

Detran defende simplificação, mas reforça importância do ensino

O Contran afirma que o fim da baliza busca simplificar etapas, reduzir custos e melhorar a experiência do cidadão no processo de habilitação.

Já o diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP, Lucas Papais, ressalta que, apesar da exclusão da manobra do exame, o ensino da baliza continua sendo fundamental.

“A gente aconselha que as autoescolas continuem ministrando esse tipo de ensino para que o cidadão tenha o mínimo de noção dessa importante manobra”, explica.

Mudanças se somam a novas regras para tirar CNH

As alterações no exame prático ocorrem em meio a outras transformações recentes no processo de habilitação, como a possibilidade de não contratar autoescola para aprender e realizar aulas práticas de direção.

O conjunto de medidas reforça uma tendência de simplificação e redução de custos, mas também levanta questionamentos sobre qualidade da formação dos novos condutores.

Novo modelo ainda está em adaptação

Com a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular ainda pendente, o modelo atual segue em fase de adaptação. A expectativa é que, quando o documento for divulgado, haja padronização nacional, reduzindo diferenças entre estados.

Até lá, candidatos devem consultar os sites oficiais dos Detrans, como a página da CNH Paulista, para acompanhar regras, orientações e critérios atualizados.

CNH mais simples, mas debate continua

O fim da baliza e a liberação do carro automático representam uma mudança histórica na forma de avaliar novos motoristas no Brasil. Enquanto o governo defende modernização e eficiência, especialistas alertam para a necessidade de manter padrões rigorosos de segurança.

O debate está aberto — e deve ganhar ainda mais força à medida que outros estados adotem o novo modelo de prova prática.