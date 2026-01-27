Prova da CNH muda no Brasil: Detrans eliminam baliza e liberam uso de carro automático

Mudanças seguem resolução do Contran, simplificam o exame prático e geram debate sobre segurança no trânsito
O processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está passando por uma das maiores transformações das últimas décadas. Detrans de diferentes estados começaram a eliminar a prova de baliza e a autorizar o uso de carros automáticos no exame prático de direção, seguindo diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
As alterações já estão em vigor em São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, e outros estados devem aderir nas próximas semanas.
Fim da baliza marca ruptura com modelo adotado desde os anos 1980
Uma das mudanças mais simbólicas é o fim da baliza, manobra considerada por muitos candidatos como a etapa mais difícil do exame. O teste, que exigia estacionar o veículo entre estacas, fazia parte da prova prática desde a década de 1980.
Com a nova regra, o candidato não precisa mais realizar a baliza em área demarcada, mas ainda deverá:
- Estacionar o carro na via pública
- Parar próximo ao meio-fio ao menos uma vez durante o percurso
Segundo o Detran-SP, o objetivo é reduzir o nervosismo dos candidatos e concentrar a avaliação em situações mais próximas da realidade do trânsito urbano.
Avaliação passa a focar condução e comportamento no trânsito
Sem a baliza, o exame prático passa a priorizar habilidades de circulação, como:
- Conversões à esquerda e à direita
- Respeito à sinalização
- Atenção ao fluxo de veículos
- Controle do carro em vias urbanas
- Condução defensiva
De acordo com o Detran, a mudança torna a prova mais objetiva e alinhada ao dia a dia do motorista, reduzindo reprovações por falhas pontuais em manobras específicas.
Carros automáticos agora são permitidos no exame prático
Outra novidade importante é a liberação do uso de veículos com câmbio automático durante o teste prático da CNH. A regra vale tanto para:
- Primeira habilitação
- Renovação da CNH
Antes, o uso desse tipo de veículo era permitido apenas para candidatos que necessitavam de adaptações veiculares por questões físicas.
Segundo o Detran-SP, a medida reconhece a crescente presença de carros automáticos na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, sem comprometer critérios técnicos de avaliação.
Resolução do Contran orienta mudanças em todo o país
As alterações seguem a Resolução nº 1.020/2025 do Contran, publicada em dezembro de 2025. O texto prevê a criação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que terá como objetivo padronizar os procedimentos de avaliação em todo o território nacional.
Enquanto o manual definitivo não é divulgado, cada Detran mantém autonomia para definir suas próprias regras, o que explica a adoção gradual das mudanças pelos estados.
Estados que já aderiram ao fim da baliza
Até o momento, os seguintes estados confirmaram alterações no exame prático da CNH:
São Paulo (SP)
- Fim da baliza
- Prova realizada apenas em percurso urbano
- Autorizado o uso de carro automático
Espírito Santo (ES)
- Retirada das etapas de baliza e ladeira
- Avaliação focada exclusivamente no trajeto
Mato Grosso do Sul (MS)
- Prova prática realizada apenas por percurso
- Candidato avaliado durante a condução
Amazonas (AM)
- Aderiu ao novo modelo sem baliza
Santa Catarina (SC)
- Autorizado o uso de veículos automáticos na prova
Outros estados devem anunciar mudanças nas próximas semanas.
Medidas dividem opiniões e geram críticas
Apesar do discurso oficial de modernização, as mudanças geraram forte reação de entidades ligadas à formação de condutores.
Para Mateus Martins, vice-presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores do Estado de São Paulo (Acesp), a flexibilização representa um risco.
“Flexibilizar o exame hoje é trazer insegurança e risco à condição viária. A baliza não é um detalhe, ela faz parte do básico da condução”, afirma.
Segundo ele, a manobra desenvolve habilidades essenciais como noção de espaço, controle do veículo em baixa velocidade e precisão, fundamentais para a segurança no trânsito.
Detran defende simplificação, mas reforça importância do ensino
O Contran afirma que o fim da baliza busca simplificar etapas, reduzir custos e melhorar a experiência do cidadão no processo de habilitação.
Já o diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP, Lucas Papais, ressalta que, apesar da exclusão da manobra do exame, o ensino da baliza continua sendo fundamental.
“A gente aconselha que as autoescolas continuem ministrando esse tipo de ensino para que o cidadão tenha o mínimo de noção dessa importante manobra”, explica.
Mudanças se somam a novas regras para tirar CNH
As alterações no exame prático ocorrem em meio a outras transformações recentes no processo de habilitação, como a possibilidade de não contratar autoescola para aprender e realizar aulas práticas de direção.
O conjunto de medidas reforça uma tendência de simplificação e redução de custos, mas também levanta questionamentos sobre qualidade da formação dos novos condutores.
Novo modelo ainda está em adaptação
Com a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular ainda pendente, o modelo atual segue em fase de adaptação. A expectativa é que, quando o documento for divulgado, haja padronização nacional, reduzindo diferenças entre estados.
Até lá, candidatos devem consultar os sites oficiais dos Detrans, como a página da CNH Paulista, para acompanhar regras, orientações e critérios atualizados.
CNH mais simples, mas debate continua
O fim da baliza e a liberação do carro automático representam uma mudança histórica na forma de avaliar novos motoristas no Brasil. Enquanto o governo defende modernização e eficiência, especialistas alertam para a necessidade de manter padrões rigorosos de segurança.
O debate está aberto — e deve ganhar ainda mais força à medida que outros estados adotem o novo modelo de prova prática.