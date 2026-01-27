UPA 24 horas com atendimento pediátrico será inaugurada em Santa Isabel no dia 2 de fevereiro

Santa Isabel dará um importante passo no fortalecimento da saúde pública com a inauguração da UPA 24 horas com atendimento pediátrico, marcada para o próximo dia 2 de fevereiro, às 9h, em cerimônia oficial no município. A nova unidade representa um avanço significativo na ampliação do atendimento especializado e humanizado às crianças isabelenses.

A iniciativa teve início em 2021, quando o projeto foi apresentado como proposta. Ainda naquele ano, a ideia foi incorporada como programa de trabalho da administração municipal. Em maio de 2023, o desafio entrou em sua fase mais concreta, com o início da construção da unidade, planejada para oferecer um atendimento específico, acolhedor e adequado às necessidades pediátricas.

Para a viabilização do projeto, foi necessário um trabalho contínuo de articulação institucional, envolvendo interlocução entre os poderes e o Governo Federal, a fim de atender a todas as exigências técnicas e legais. O investimento total na obra ultrapassa R$ 3 milhões, contemplando infraestrutura moderna, equipamentos e adequações necessárias para o pleno funcionamento da unidade.

A UPA 24 horas com serviço pediátrico contará com atendimento especializado durante todo o dia, com a estimativa de 150 atendimentos diários, reforçando a rede municipal de saúde e oferecendo mais segurança e agilidade no atendimento às famílias.

A nova unidade simboliza o esforço coletivo e o compromisso da administração municipal com a saúde pública. O que no passado foi considerado impossivel, tornou-se realidade por meio de planejamento, trabalho e união de esforços, consolidando mais um avanço importante para Santa Isabel. Local : Rua Presidente Castelo Branco,nº 320 – Bairro do Jaguari ( acesso pela entrada principal da UPA)