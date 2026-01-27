Suspeito de tentativa de feminicídio em pastelaria é capturado após semanas foragido em São Paulo

Homem acusado de atirar seis vezes contra ex-companheira foi localizado na zona Norte da capital e preso pela Polícia Militar

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prendeu, na tarde de segunda-feira (26), Bruno Lopes Fernandes Barreto, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Evelin de Souza Saraiva. O crime ocorreu no início de dezembro do ano passado, dentro de uma pastelaria no Jardim Fontalis, na zona Norte da capital paulista.

O suspeito estava foragido desde a data do ataque e foi localizado após ação de patrulhamento preventivo realizada por policiais do 43º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

Prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na zona Norte

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento comunitário quando receberam a informação de que Bruno estaria circulando nas proximidades da Rua São José Operário, também na zona Norte de São Paulo.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. A prisão foi registrada em vídeo e divulgada pelas autoridades.

Em nota, a PM confirmou que Bruno Lopes Fernandes Barreto era procurado desde dezembro, quando fugiu logo após cometer o crime.

Ataque aconteceu dentro do local de trabalho da vítima

O caso chocou moradores da região pela violência e pelo local onde ocorreu. Evelin de Souza Saraiva foi atacada dentro da pastelaria onde trabalhava, conhecida como Pastel do Morro, durante o horário de funcionamento do estabelecimento.

Segundo as investigações, o suspeito disparou ao menos seis vezes, utilizando duas armas de fogo, contra a vítima.

O crime aconteceu na manhã do dia 1º de dezembro, após uma discussão entre os dois.

Crime teria sido motivado por ciúmes

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Civil, o ataque ocorreu depois que o agressor teria descoberto que Evelin estava em um relacionamento com outra mulher há cerca de um mês.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima aparece conversando com Bruno dentro da pastelaria. Testemunhas afirmaram que Evelin demonstrava medo e nervosismo durante a conversa.

Ameaças antecederam os disparos

Em depoimento, a companheira da vítima — que também trabalha no local — relatou que chegou ao estabelecimento por volta das 6h40 e encontrou Bruno conversando com Evelin, que aparentava estar assustada.

Segundo a testemunha, Evelin pediu que ela fosse embora e retornasse mais tarde, por volta das 15h.

Antes do ataque, o suspeito teria feito ameaças explícitas:

“Se ela não ficasse comigo, não ficaria com mais ninguém”, teria dito Bruno, segundo relato à polícia.

Ele também ameaçou matar Evelin e membros da família dela.

Ainda de acordo com o depoimento, o homem saiu do local por um período e retornou armado, momento em que efetuou os disparos.

Vítima foi socorrida por helicóptero da PM

Após os tiros, a Polícia Militar foi acionada imediatamente. Ao chegarem à pastelaria, os agentes encontraram Evelin ferida, mas consciente.

Os policiais realizaram torniquetes nas pernas da vítima para conter a hemorragia, já que os disparos atingiram principalmente os membros inferiores.

Devido à gravidade dos ferimentos, Evelin foi resgatada pelo helicóptero Águia 12, do Grupamento Aéreo da PM, e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento médico.

Caso é investigado como tentativa de feminicídio

O crime foi registrado como tentativa de feminicídio no 73º Distrito Policial do Jaçanã. A tipificação considera a motivação relacionada ao gênero da vítima, além do contexto de violência doméstica e ameaça prévia.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil deve dar continuidade às investigações, incluindo:

Análise das imagens de segurança

Depoimentos de testemunhas

Apuração da origem das armas utilizadas

Bruno Lopes Fernandes Barreto permanece à disposição da Justiça.

Violência contra a mulher segue em alerta no país

O caso reacende o debate sobre a violência contra a mulher no Brasil, especialmente em situações envolvendo ex-companheiros inconformados com o fim do relacionamento.

Autoridades reforçam a importância de denúncias e do acionamento imediato da polícia diante de ameaças, destacando canais como:

190 – Polícia Militar

– Polícia Militar 180 – Central de Atendimento à Mulher

A prisão do suspeito representa um avanço na responsabilização criminal, mas o episódio evidencia a urgência de políticas públicas e ações preventivas para combater o feminicídio e suas tentativas em todo o país.