Suspeito de tentativa de feminicídio em pastelaria é capturado após semanas foragido em São Paulo

Homem acusado de atirar seis vezes contra ex-companheira foi localizado na zona Norte da capital e preso pela Polícia Militar
A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) prendeu, na tarde de segunda-feira (26), Bruno Lopes Fernandes Barreto, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira Evelin de Souza Saraiva. O crime ocorreu no início de dezembro do ano passado, dentro de uma pastelaria no Jardim Fontalis, na zona Norte da capital paulista.
O suspeito estava foragido desde a data do ataque e foi localizado após ação de patrulhamento preventivo realizada por policiais do 43º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).
Prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na zona Norte
De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento comunitário quando receberam a informação de que Bruno estaria circulando nas proximidades da Rua São José Operário, também na zona Norte de São Paulo.
Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. A prisão foi registrada em vídeo e divulgada pelas autoridades.
Em nota, a PM confirmou que Bruno Lopes Fernandes Barreto era procurado desde dezembro, quando fugiu logo após cometer o crime.
Ataque aconteceu dentro do local de trabalho da vítima
O caso chocou moradores da região pela violência e pelo local onde ocorreu. Evelin de Souza Saraiva foi atacada dentro da pastelaria onde trabalhava, conhecida como Pastel do Morro, durante o horário de funcionamento do estabelecimento.
Segundo as investigações, o suspeito disparou ao menos seis vezes, utilizando duas armas de fogo, contra a vítima.
O crime aconteceu na manhã do dia 1º de dezembro, após uma discussão entre os dois.
Crime teria sido motivado por ciúmes
De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Civil, o ataque ocorreu depois que o agressor teria descoberto que Evelin estava em um relacionamento com outra mulher há cerca de um mês.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima aparece conversando com Bruno dentro da pastelaria. Testemunhas afirmaram que Evelin demonstrava medo e nervosismo durante a conversa.
Ameaças antecederam os disparos
Em depoimento, a companheira da vítima — que também trabalha no local — relatou que chegou ao estabelecimento por volta das 6h40 e encontrou Bruno conversando com Evelin, que aparentava estar assustada.
Segundo a testemunha, Evelin pediu que ela fosse embora e retornasse mais tarde, por volta das 15h.
Antes do ataque, o suspeito teria feito ameaças explícitas:
“Se ela não ficasse comigo, não ficaria com mais ninguém”, teria dito Bruno, segundo relato à polícia.
Ele também ameaçou matar Evelin e membros da família dela.
Ainda de acordo com o depoimento, o homem saiu do local por um período e retornou armado, momento em que efetuou os disparos.
Vítima foi socorrida por helicóptero da PM
Após os tiros, a Polícia Militar foi acionada imediatamente. Ao chegarem à pastelaria, os agentes encontraram Evelin ferida, mas consciente.
Os policiais realizaram torniquetes nas pernas da vítima para conter a hemorragia, já que os disparos atingiram principalmente os membros inferiores.
Devido à gravidade dos ferimentos, Evelin foi resgatada pelo helicóptero Águia 12, do Grupamento Aéreo da PM, e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento médico.
Caso é investigado como tentativa de feminicídio
O crime foi registrado como tentativa de feminicídio no 73º Distrito Policial do Jaçanã. A tipificação considera a motivação relacionada ao gênero da vítima, além do contexto de violência doméstica e ameaça prévia.
Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil deve dar continuidade às investigações, incluindo:
- Análise das imagens de segurança
- Depoimentos de testemunhas
- Apuração da origem das armas utilizadas
Bruno Lopes Fernandes Barreto permanece à disposição da Justiça.
Violência contra a mulher segue em alerta no país
O caso reacende o debate sobre a violência contra a mulher no Brasil, especialmente em situações envolvendo ex-companheiros inconformados com o fim do relacionamento.
Autoridades reforçam a importância de denúncias e do acionamento imediato da polícia diante de ameaças, destacando canais como:
- 190 – Polícia Militar
- 180 – Central de Atendimento à Mulher
A prisão do suspeito representa um avanço na responsabilização criminal, mas o episódio evidencia a urgência de políticas públicas e ações preventivas para combater o feminicídio e suas tentativas em todo o país.