Tarcísio afasta ruídos políticos e reforça apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

Governador de São Paulo nega atritos com o clã Bolsonaro, reafirma foco na reeleição estadual e diz que nome do senador ao Planalto já ocupa espaço do bolsonarismo

Governador minimiza crise e fala em cenário definido

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, ontem (27), que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República está “se consolidando rapidamente” e que não vê espaço para mudanças no nome escolhido pelo bolsonarismo para a disputa nacional deste ano.

Segundo Tarcísio, o sobrenome Bolsonaro continua sendo um ativo político relevante e Flávio tem ocupado, de forma natural, o espaço deixado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso. Para o governador, o cenário já está praticamente definido dentro do campo conservador.

Compromisso com São Paulo segue inalterado

Durante agenda em Sorocaba, no interior paulista, Tarcísio reiterou que não pretende disputar a Presidência e que mantém, desde 2023, o mesmo posicionamento: buscar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

O governador afirmou que a decisão é fruto de convicção pessoal e institucional, destacando a necessidade de retribuir a confiança dos eleitores paulistas. Ele também mencionou experiências passadas de governadores que deixaram o Estado para tentar o Planalto e que, segundo ele, deixaram “cicatrizes” na política paulista.

Tarcísio reforçou ainda que seu governo tem um conjunto de entregas planejadas para um eventual segundo mandato, o que, em sua avaliação, exige dedicação integral à administração estadual.

Relação com Bolsonaro e família segue “ótima”, diz governador

O chefe do Executivo paulista também negou qualquer atrito com Jair Bolsonaro ou com seus filhos, após especulações geradas pelo cancelamento de uma visita ao ex-presidente na semana passada. Segundo Tarcísio, a relação com o clã Bolsonaro “sempre foi muito boa e continua ótima”.

Ele criticou informações atribuídas a fontes não identificadas e ironizou relatos de bastidores que apontaram desconforto político. Para o governador, há exagero e distorção na forma como essas versões chegam à imprensa.

Visita a Bolsonaro terá caráter pessoal

Tarcísio confirmou que visitará Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (29), no Distrito Federal, em um encontro autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o governador, a conversa será pessoal e amistosa, sem caráter eleitoral.

A intenção, afirmou, é demonstrar solidariedade, saber como o ex-presidente está e levar mensagens de apoio recebidas por ele de apoiadores em São Paulo. O governador disse que vai reforçar que aliados seguem trabalhando para mudar a situação jurídica de Bolsonaro e permitir que ele volte ao convívio familiar.

Flávio adota tom conciliador e fala em unidade da direita

O senador Flávio Bolsonaro também buscou reduzir tensões ao comentar o encontro. Após declarações anteriores que causaram mal-estar, o parlamentar afirmou que a visita será apenas um “papo entre amigos” e defendeu a união do campo conservador.

A mudança de tom ocorre após críticas de aliados de Tarcísio, que viram nas falas iniciais do senador uma tentativa de enquadramento público do governador. O novo discurso é interpretado como um esforço para desgastar menos a relação entre os principais nomes da direita.

Bastidores e disputa pelo futuro do bolsonarismo

Nos bastidores, a avaliação de aliados de Tarcísio é que o governador busca não fechar portas, mas também evitar compromissos antecipados no cenário nacional. A estratégia seria manter foco administrativo em São Paulo e deixar definições políticas mais claras para os próximos meses.

A disputa interna pelo protagonismo do bolsonarismo em 2026 segue em curso, especialmente após a prisão de Jair Bolsonaro. Enquanto Flávio avança como principal herdeiro político, Tarcísio tenta equilibrar apoio ao ex-presidente com a preservação de seu capital político regional.

Críticas ao PT e discurso ideológico

Durante a agenda, Tarcísio também voltou a fazer críticas duras ao PT e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o Brasil enfrenta uma “falência moral” e institucional, com impactos diretos sobre o funcionamento do Estado.

O governador afirmou que considera essencial derrotar o projeto petista, que, em sua avaliação, estaria esgotado e sem capacidade de oferecer novos caminhos para o país, sob o risco de o Brasil continuar “patinando”.