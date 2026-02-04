Lula reúne presidente da Câmara e líderes em jantar para reforçar articulação política

Encontro na Granja do Torto marca retomada do diálogo com o Congresso em meio à definição do calendário político e das estratégias eleitorais para 2026

Jantar ocorre em momento estratégico para o governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promove, nesta quarta-feira (4), um jantar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários com o objetivo de estreitar a relação entre o Palácio do Planalto e a Casa Legislativa.

Segundo a agenda oficial da Presidência da República, o encontro está marcado para 19h, na Granja do Torto, residência de campo da Presidência, em Brasília.

Governo busca intensificar articulação política

De acordo com informações apuradas, o jantar será utilizado por Lula para dar início a um projeto de intensificação da articulação política do governo, em um período considerado decisivo para a definição do calendário legislativo e das estratégias eleitorais para 2026.

A aproximação ocorre em meio à necessidade de construir maioria para a votação de projetos prioritários, além de melhorar o ambiente político dentro da Câmara dos Deputados.

Relação com a Câmara passou por meses de tensão

A iniciativa do presidente acontece após meses de atrito entre o Planalto e a presidência da Câmara. Ao longo de 2025, a relação foi marcada por episódios de tensão, incluindo embates considerados emblemáticos, como a crise envolvendo o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e a tramitação do Projeto de Lei da Dosimetria.

Nos bastidores, o governo avalia que o desgaste político dificultou o avanço de pautas consideradas estratégicas e tornou necessária uma reaproximação institucional.

Objetivo é melhorar ambiente para votações no Congresso

Além de promover um contato mais próximo com Hugo Motta e os líderes partidários, o encontro busca criar um ambiente mais favorável para a votação de projetos de interesse do Executivo.

O governo também pretende sinalizar abertura para alianças políticas nos estados, especialmente de olho no pleito de outubro deste ano e na construção de apoios regionais que podem influenciar o cenário nacional em 2026.

Fim da escala 6×1 é prioridade do Planalto

Em mensagem encaminhada ao Congresso Nacional nesta semana, o governo federal listou como uma de suas principais prioridades legislativas a aprovação do fim da escala de trabalho 6×1, sem redução de salários.

Ao defender a proposta, Lula destacou a importância do tempo de descanso para os trabalhadores.

“O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda a semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir a família”, afirmou o presidente no documento enviado ao Legislativo.

Regulamentação do trabalho por aplicativo também está na pauta

Outra prioridade destacada pelo Planalto é a regularização do trabalho por aplicativo, tema sensível que envolve plataformas digitais, trabalhadores e parlamentares de diferentes espectros políticos.

O governo busca avançar na construção de um modelo que garanta direitos trabalhistas, sem inviabilizar o funcionamento do setor, considerado estratégico para a economia.

Acordo Mercosul-União Europeia exige aval do Congresso

Lula também solicitou esforços do Congresso para a rápida aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O tratado foi assinado em 17 de janeiro e depende do aval dos parlamentos dos países envolvidos para entrar em vigor.

Para o governo brasileiro, o acordo é visto como uma oportunidade estratégica para ampliar mercados, fortalecer exportações e reposicionar o Brasil no cenário internacional.

Jantar marca tentativa de reconstrução do diálogo político

O encontro desta quarta-feira é interpretado, nos bastidores, como uma tentativa clara de reconstrução do diálogo político entre o Executivo e a Câmara dos Deputados. A expectativa do governo é que a iniciativa ajude a reduzir resistências, alinhar agendas e facilitar negociações futuras.

A partir desse gesto, o Planalto espera abrir caminho para um novo momento na relação com o Congresso, em um ano considerado decisivo para o futuro político do governo e para as eleições que se aproximam.