Governo de SP confirma construção de hospital municipal em Itaquá e amplia rede estadual de saúde

Anúncio reforça expansão da rede pública no município

O governador Tarcísio de Freitas confirmou, durante a Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, a implantação do futuro Hospital Municipal de Itaquaquecetuba. O anúncio representa uma importante conquista para a cidade e deve ampliar a capacidade de atendimento à população.

O novo equipamento vai fortalecer os serviços hospitalares do município, garantindo mais acesso a consultas, exames, internações e procedimentos de média e alta complexidade. A expectativa é que o hospital ajude a desafogar a demanda da rede pública e ofereça atendimento mais ágil e eficiente para os moradores de Itaquá.

“Esse anúncio representa um passo histórico para Itaquá. O hospital municipal vai ampliar nossa capacidade de atendimento, fortalecer a rede pública e garantir mais acesso e qualidade nos serviços oferecidos aos moradores”, disse o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

Durante a agenda, o Governo do Estado também entregou melhorias no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, com a ampliação da UTI adulto de 20 para 30 leitos e do serviço de hemodiálise, que passou de 22 para 30 cadeiras. Os investimentos no hospital somam R$ 10,3 milhões, além de recursos anuais para custeio dos novos serviços. A unidade é referência para os 10 municípios do Alto Tietê e atende cerca de 2 milhões de pessoas.

“Além das melhorias no Santa Marcelina, a confirmação da construção do hospital municipal é uma conquista muito aguardada pela cidade. Seguimos trabalhando para ampliar a rede de saúde e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.