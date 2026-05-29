Itaquá abre vagas para modalidades esportivas voltadas a pessoas com deficiência

Atividades incluem atletismo, futsal e circuitos adaptados para pessoas com TEA e Síndrome de Down no ginásio da VIla Japão

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está com vagas abertas para as modalidades esportivas voltadas às pessoas com deficiência no Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakaharada, na Vila Japão. Atualmente, são oferecidas atividades como circuito para pessoas com Síndrome de Down, TEA (Transtorno do Espectro Autista), além das modalidades de atletismo e futsal.

As aulas são destinadas a pessoas de todas as idades e perfis. Antes da efetivação da matrícula, os professores realizam uma pré-avaliação para identificar a modalidade mais adequada para cada aluno, respeitando suas necessidades e potencialidades.

Hoje, cerca de 50 alunos participam das atividades esportivas promovidas pela secretaria. Apesar de não haver previsão de ampliação das modalidades neste momento, as vagas permanecem abertas e sem limite fixo, considerando que a frequência dos participantes pode variar de acordo com as necessidades individuais de cada aluno.

As atividades são conduzidas por três profissionais. “As modalidades acessíveis reforçam o compromisso da administração municipal com a cidadania, a igualdade e a valorização das diferenças, garantindo que o esporte seja uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento pessoal e integração social para todos os públicos”, disse o secretário de Esportes, Fabiano Novais

As inscrições seguem o mesmo procedimento das demais modalidades esportivas do município. O interessado ou responsável preencher o formulário online em esporteitaqua.com.br/inscricao. Após análise da equipe, o contato é realizado para dar continuidade ao processo e agendar a pré-avaliação.

“Nosso compromisso é garantir que todas as pessoas tenham acesso às atividades esportivas com acolhimento, respeito e inclusão. Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o esporte adaptado em Itaquá, oferecendo oportunidades de desenvolvimento, socialização e qualidade de vida para os alunos e suas famílias”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Para efetivar a matrícula, é obrigatório apresentar laudo médico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4641-4201.