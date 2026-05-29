Maio Amarelo reforça conscientização no trânsito com ação educativa em Poá

Campanha com o tema “Porque a pressa passa, mas as consequências ficam” reuniu forças de segurança, mobilidade e entidades parceiras em pit-stop de orientação na Avenida Antônio Massa

A Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e de Segurança, promoveu na manhã desta quinta-feira (28) uma ação especial do movimento Maio Amarelo com o tema “Porque a pressa passa, mas as consequências ficam”. A iniciativa ocorreu na Avenida Antônio Massa e teve como foco conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância da segurança viária e da adoção de atitudes responsáveis no trânsito.

Durante a ação educativa, equipes realizaram um pit-stop de orientação com abordagem aos motociclistas e motoristas, distribuição de folders informativos, brindes do DETRAN e antenas corta-linha para proteção dos motociclistas. A campanha também reforçou mensagens de respeito à faixa de pedestre, direção defensiva, atenção às sinalizações e cuidados redobrados em períodos noturnos e em pistas molhadas.

A mobilização contou com a participação das equipes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, Secretaria de Segurança Urbana, Defesa Civil de Poá, Conselho de Segurança de Poá (CONSEG), Polícias Militar e Civil, DETRAN e Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOA).

Entre as mensagens trabalhadas durante a campanha estavam orientações sobre respeito à faixa de pedestres, redução de velocidade nas proximidades das travessias e a importância da empatia no trânsito. Os materiais distribuídos também alertaram motoristas e pedestres sobre atitudes preventivas capazes de evitar acidentes e salvar vidas.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Tiago Correa, destacou que a ação integra as atividades do Maio Amarelo e reforça a importância da conscientização coletiva no trânsito. Segundo ele, a iniciativa busca aproximar os órgãos de segurança e mobilidade da população por meio de orientações preventivas, distribuição de materiais informativos e equipamentos de proteção aos motociclistas. “Atitudes simples, como respeitar a sinalização, evitar o uso do celular ao volante e priorizar os pedestres, contribuem diretamente para a redução de acidentes”, disse.

Já o secretário de Segurança Urbana, Comandante Ferreira, enfatizou o caráter preventivo da ação e a importância de compartilhar experiências vividas pelas forças de segurança no atendimento de ocorrências de trânsito. “Muitos acidentes poderiam ser evitados com mais atenção, prudência e respeito às normas, e ações educativas como a realizada em Poá têm papel fundamental na preservação de vidas”, enfatizou.

O prefeito Saulo Souza destacou que o Maio Amarelo reforça a importância da conscientização e da adoção de atitudes responsáveis no trânsito, evidenciando a necessidade de combater práticas perigosas e alertar sobre os riscos da imprudência, que podem resultar em acidentes e consequências irreparáveis para inúmeras famílias. “Mais do que uma campanha, o Maio Amarelo é um chamado à responsabilidade. Cada motorista, motociclista, ciclista e pedestre tem um papel fundamental na construção de um trânsito mais humano, seguro e consciente”, afirmou.