Entra em vigor hoje classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA; entenda o que muda

Decisão do governo norte-americano entra em vigor nesta sexta-feira (5), amplia mecanismos de combate financeiro e pode impactar relações econômicas, diplomáticas e o compartilhamento de informações entre Brasil e Estados Unidos

Classificação entra em vigor e amplia atuação das autoridades americanas

As organizações criminosas brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) passam a ser oficialmente classificadas como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos a partir desta sexta-feira (5). A medida, anunciada pela administração do presidente Donald Trump em 28 de maio, representa uma mudança significativa na forma como as autoridades norte-americanas passam a tratar os grupos.

Desde o anúncio da decisão, integrantes do governo brasileiro mantêm negociações diplomáticas com representantes dos Estados Unidos em busca de esclarecimentos e possíveis alternativas para minimizar os impactos da medida.

Especialistas em relações internacionais e segurança pública apontam que a nova classificação pode provocar reflexos econômicos, financeiros e diplomáticos, além de afetar mecanismos de cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado transnacional.

O que muda com a nova classificação

Com a entrada em vigor da decisão, as organizações criminosas passam a integrar a lista de grupos terroristas reconhecidos pelos Estados Unidos. Na prática, isso permite que órgãos americanos especializados em contraterrorismo ampliem sua atuação sobre atividades relacionadas aos grupos.

A mudança também faz com que as investigações deixem de ser conduzidas exclusivamente sob a ótica do narcotráfico e do crime organizado, passando a utilizar instrumentos jurídicos e operacionais normalmente empregados em ações de combate ao terrorismo.

A legislação norte-americana prevê punições severas para pessoas físicas ou jurídicas que forneçam qualquer tipo de apoio a organizações classificadas como terroristas. O conceito de apoio é amplo e pode incluir recursos financeiros, prestação de serviços, apoio logístico ou outras formas de assistência direta ou indireta.

Bancos e empresas podem enfrentar maior fiscalização

Outro ponto que preocupa especialistas é o impacto sobre instituições financeiras e empresas que mantêm operações vinculadas ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

Com a nova classificação, bancos brasileiros e companhias que possuem ativos, investimentos ou negócios em território americano podem ser pressionados a reforçar mecanismos de compliance e monitoramento financeiro para evitar qualquer relação, ainda que indireta, com integrantes ou empresas associadas às organizações criminosas.

Além disso, eventuais bens identificados em território norte-americano ou sujeitos à legislação dos Estados Unidos poderão ser alvo de bloqueios, congelamentos ou outras sanções previstas na legislação americana.

Restrições migratórias também podem ser ampliadas

A classificação como organizações terroristas também abre espaço para medidas migratórias mais rígidas.

Pessoas investigadas ou vinculadas às organizações criminosas podem enfrentar restrições para obtenção de vistos, impedimentos de entrada nos Estados Unidos e outras sanções administrativas relacionadas à imigração.

As medidas seguem protocolos já aplicados pelo governo americano a indivíduos associados a grupos classificados como terroristas em diferentes regiões do mundo.

Legislação brasileira permanece inalterada

Apesar da decisão norte-americana, a legislação brasileira não sofre alterações automáticas.

No Brasil, as organizações criminosas continuam sendo tratadas juridicamente como grupos ligados ao crime organizado, sem que a classificação americana produza efeitos diretos sobre o enquadramento legal adotado pelas autoridades nacionais.

Dessa forma, investigações, processos e ações de combate aos grupos permanecem seguindo as normas previstas na legislação brasileira.

Especialistas alertam para impactos econômicos e diplomáticos

Para analistas, a principal consequência da medida pode estar no campo econômico e diplomático.

O diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Feliciano Guimarães, avalia que existe risco de sanções atingirem instituições financeiras e empresas brasileiras que mantenham vínculos com o mercado norte-americano.

Segundo ele, caso investigações realizadas por autoridades brasileiras ou americanas identifiquem movimentações financeiras associadas às organizações criminosas por meio de instituições financeiras nacionais, essas empresas poderão ser alvo de medidas restritivas por parte dos Estados Unidos.

O especialista ressalta que bancos com ativos no mercado americano, empresas listadas em bolsas norte-americanas e até grandes companhias brasileiras com presença internacional podem enfrentar riscos adicionais caso sejam identificadas conexões financeiras com atividades investigadas.

Cooperação entre Brasil e EUA pode enfrentar desafios

Outro ponto de preocupação envolve o compartilhamento de informações entre as autoridades dos dois países.

Nos últimos anos, Brasil e Estados Unidos ampliaram a cooperação entre órgãos de investigação para combater o crime organizado internacional. Entre os mecanismos utilizados estão operações conjuntas e o intercâmbio de dados entre instituições como a Polícia Federal e agências americanas.

Especialistas avaliam que a mudança de classificação pode tornar a coordenação mais complexa, especialmente se novas agências de inteligência e contraterrorismo passarem a atuar diretamente nos casos envolvendo as organizações criminosas brasileiras.

A preocupação é que eventuais divergências sobre procedimentos, competências ou estratégias possam gerar dificuldades adicionais no fluxo de informações já estabelecido entre as autoridades dos dois países.

Governo brasileiro acompanha desdobramentos

Nos bastidores, integrantes do governo federal acompanham os desdobramentos da medida e mantêm diálogo diplomático com autoridades americanas.

Até o momento, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não veem indícios de qualquer possibilidade de operações militares norte-americanas em território brasileiro. A avaliação predominante é que os efeitos da decisão estarão concentrados nas áreas financeira, jurídica, diplomática e de cooperação internacional.

A entrada em vigor da classificação marca um novo capítulo na relação entre os Estados Unidos e o combate às organizações criminosas brasileiras, ampliando o alcance das autoridades americanas e abrindo um debate sobre os possíveis impactos para empresas, instituições financeiras e para a cooperação internacional na área de segurança pública.