Prazo para moradores contribuírem com projeto urbanístico da praça central de Itaquá termina em 15 de junho

Administração municipal reforça importância da participação popular

Moradores de Itaquaquecetuba têm menos de um mês para participar da reformulação do projeto urbanístico da praça Padre João Álvares, no centro da cidade. O prazo para envio de sugestões termina em 15 de junho e a prefeitura reforça o apelo para que a população contribua com ideias que possam transformar o espaço em um ambiente mais moderno, acessível e acolhedor.

A consulta pública, coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano, busca aproximar os moradores das decisões sobre a revitalização da praça. Entre os pontos que podem receber sugestões estão acessibilidade, paisagismo, iluminação, áreas de lazer, convivência e melhorias na infraestrutura urbana.

As contribuições enviadas pela comunidade serão avaliadas pela equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do projeto, que integra o plano de revitalização urbana da administração municipal. A expectativa é que o novo espaço atenda melhor às necessidades das famílias e fortaleça a convivência no centro da cidade.

“Projetos urbanos ganham mais significado quando dialogam com a realidade da população. A proposta é transformar a praça em um espaço funcional, seguro e integrado ao cotidiano da cidade, respeitando a identidade local e estimulando a convivência”, destacou o secretário Alexandre Feijó.

O prefeito Eduardo Boigues também ressaltou a importância da adesão popular no processo. “Mais do que uma intervenção urbana, estamos construindo um espaço pensado a partir da escuta. A participação dos moradores contribui para que a praça tenha utilidade prática, valor social e capacidade de acompanhar o crescimento e as novas demandas da cidade.”

Os moradores interessados em participar devem preencher o formulário online (cutt.ly/jtJ1Snbu). Quanto maior a participação, mais alinhado às necessidades reais da cidade será o projeto final.