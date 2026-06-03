Fundo Social recebe 2 toneladas de alimentos arrecadados em competição de ginástica artística

Itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelas ações do órgão municipal; prefeito e primeira-dama acompanharam abertura do evento

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, nesta terça-feira (02/06), a doação de mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados durante o torneio Cia CGR Brasil, realizado no último sábado (30/05), na Arena Suzano. Os itens vão reforçar a composição das cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo município.

A iniciativa foi promovida por meio de parceria entre a organização do evento, o Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, e a Prefeitura de Suzano, unindo esporte e solidariedade em benefício da população que mais necessita.

A competição reuniu atletas de diversas categorias e contou com a participação de cerca de cem ginastas do município. Na ocasião, o prefeito Pedro Ishi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, acompanharam a cerimônia de abertura e prestigiaram as apresentações.

A entrega dos alimentos ocorreu nesta terça-feira no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A coordenadora, diretora e técnica da equipe de ginástica rítmica do Suzaninho, Elvira Viggiano, destacou o caráter social da iniciativa. “Ficamos muito felizes em contribuir com essa ação. Além de incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os atletas, conseguimos mobilizar participantes e familiares em uma corrente de solidariedade que beneficiará muitas famílias de Suzano”, declarou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, agradeceu a colaboração dos organizadores, atletas e participantes do evento. “Recebemos essa doação com muita gratidão, pois ela contribuirá diretamente para o atendimento de famílias que precisam de apoio. A solidariedade demonstrada por todos os envolvidos reforça a importância da união entre esporte e responsabilidade social para transformar vidas”, afirmou.

As doações ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano podem ser realizadas durante todo o ano no Paço Municipal (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195.