Ferraz realiza o lançamento do Carnaval 2026

Os preparativos para o Carnaval 2026 já começaram em Ferraz de Vasconcelos. A Secretaria de Cultura e Turismo realizou nesta terça-feira (23) o lançamento do Carnaval 2026, no Centro de Arte e Cultura (CAC), localizado na região central da cidade.

A reunião discutiu a parceria da Prefeitura de Ferraz com a Liga das Escolas de Samba para organizar o carnaval do próximo ano e contou com a participação da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, da secretária de Cultura, Ana Rosa, da corte do Carnaval 2025, rainha Kátia Luzia, rei momo, Gustavo Rissat e membros de cinco escolas de samba locais: Unidos da Nove de Julho, Unidos da Vila Correia, Unidos do Castelo, Bamba Querê e Raízes.

Após 13 anos sem Carnaval, os festejos voltaram à ativa neste corrente ano com uma linda celebração, mas o ano de 2026 promete um desfile completo com membros das agremiações locais. O presidente da liga das escolas de samba, Luiz Carlos (Lulinha), relatou o esforço que todos os membros da comissão terão que desempenhar para realizar a celebração: “Vai ser duro, porque ficamos muito tempo parados, muito tempo, mas nós vamos fazer a coisa acontecer. O objetivo é melhorar a cada ano”, disse

“É muito importante trazer à tona essa identidade cultural carnavalesca que ficou perdida por muito tempo. As escolas estão super organizadas, desenvolvendo projetos lindíssimos, e já estou ansiosa para a chegada do nosso Carnaval 2026”, pontuou a secretária de Cultura.