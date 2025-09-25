ONU Divulga foto de Trump assistindo ao discurso de lula na assembleia Geral

Uma imagem divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta semana chamou atenção no cenário diplomático: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi flagrado assistindo ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Assembleia Geral, em Nova York.

Na fala, Lula criticou medidas norte-americanas contra o Brasil, como sanções, tarifas e restrições de vistos, além de defender a soberania nacional frente a pressões externas. O posicionamento, considerado firme, repercutiu entre delegações internacionais.

Apesar das divergências, Trump afirmou que teve uma “rápida conversa” com o chefe de Estado brasileiro e que os dois devem se reunir formalmente na próxima semana. A expectativa é de que o encontro sirva para reduzir tensões e abrir espaço para negociações em áreas estratégicas.

A cena de Trump acompanhando a fala de Lula simboliza o peso político da relação entre Brasil e Estados Unidos, que volta a ganhar destaque no palco internacional.