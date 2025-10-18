Grave acidente com ônibus deixa ao menos 15 mortos e dezenas de feridos na BR-423, no Agreste de Pernambuco; VÍDEO

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou ao menos 15 mortos e vários feridos na noite desta sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. Das vítimas fatais, 11 são mulheres e quatro homens.

Segundo a PRF, o ônibus teria acessado a contramão e colidido contra rochas às margens da rodovia. Em seguida, o motorista conseguiu retornar ao sentido correto, mas o veículo voltou a sair da pista e bateu em um barranco de areia antes de tombar. O trecho é conhecido como Serra dos Ventos, uma área de curvas sinuosas e declives acentuados.

Imagens enviadas à TV Globo mostram o ônibus tombado na pista e ambulâncias chegando rapidamente ao local do acidente (veja vídeo acima).

O veículo era conduzido por dois motoristas que se revezavam durante o trajeto. Ambos sobreviveram. O condutor que estava ao volante no momento do acidente relatou aos policiais que uma falha no sistema de freios provocou a perda de controle da direção.

O ônibus havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste pernambucano, e seguia de volta para a Bahia quando ocorreu o acidente.

Segundo o chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, Luciano Holanda, o veículo era de turismo e possuía autorização de fretamento válida.

“Eles tinham um termo de autorização vigente para o fretamento, ou seja, era uma viagem regular, devidamente contratada”, afirmou o policial.

Ainda conforme a PRF, alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, o que indica que parte deles pode não estar utilizando o cinto de segurança. O número exato de feridos ainda não foi confirmado.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Paranatama, Iati e Garanhuns. O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) informou que recebeu 17 pacientes — dois em estado grave e os demais em observação.

Equipes da PRF, Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística (IC) e Polícia Civil foram acionadas para a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.