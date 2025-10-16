Orquídea Fest Poá 2025 começa na próxima quinta-feira (23) com show de Bruna Karla

A cidade de Poá se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: a Orquídea Fest 2025, que será realizada entre os dias 23 e 26 de outubro, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. A abertura oficial acontece na próxima quinta-feira (23) com o show da cantora Bruna Karla, uma das maiores vozes da música gospel brasileira.

O evento, que promete movimentar toda a região do Alto Tietê, contará com uma programação variada, reunindo grandes shows musicais, feira de artesanato, exposição e venda de orquídeas, praça de alimentação e espaços instagramáveis para toda a família.

A entrada para o público será solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível por dia de evento, com produtos específicos definidos pela organização. No dia 23, por exemplo, o alimento solicitado será macarrão.

Confira as principais atrações musicais da Orquídea Fest Poá 2025:

Quinta (23/10): Bruna Karla

Bruna Karla Sexta (24/10): Simone Mendes

Simone Mendes Sábado (25/10): Alok

Alok Domingo (26/10): Péricles e programação infantil durante o dia

www.poaorquideafest.com.br

Os shows terão início a partir das 19h, e a expectativa é reunir milhares de visitantes durante os quatro dias de festa. Além da programação artística, o evento também tem foco em valorizar o comércio local e os produtores de orquídeas, símbolo tradicional da cidade de Poá.

A Orquídea Fest é promovida pela Prefeitura de Poá e promete oferecer lazer, cultura e solidariedade em um ambiente seguro e acolhedor para toda a família.

📍 Local: Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, Centro – Poá (SP)

🗓 Data: 23 a 26 de outubro de 2025

🎟 Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível por dia