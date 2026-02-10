Prefeitura de Poá entrega material escolar e didático para alunos da Rede Municipal

Distribuição está em andamento e contempla estudantes da Educação Infantil ao 9º ano, com kits completos e apostilas gratuitas

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a entrega dos kits de material escolar e de material didático apostilado do Sistema Educacional Universitário para todos os alunos da rede pública municipal. A distribuição, que foi anunciada pelo prefeito Saulo Souza, contempla estudantes da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, além de professores, reafirmando o compromisso da atual gestão com a qualidade do ensino e a igualdade de acesso à educação.



Os kits escolares entregues são completos e incluem itens de acordo com a necessidade de cada turma, como lápis de cor com 36 cores, tinta guache, massa de modelar, argila, giz de cera, cola, estojo, cadernos de desenho, cadernos de 10 matérias com capa dura, entre outros materiais de alta qualidade. O objetivo é garantir que os alunos tenham todas as condições necessárias para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano letivo.



Este é o segundo ano consecutivo em que o material escolar chega às unidades de ensino já nos primeiros dias de aula, assegurando que os estudantes iniciem o novo ciclo de aprendizado totalmente preparados. “Aqui em Poá, lista de compra de material escolar não existe mais. Os itens são totalmente gratuitos e garantidos para todas as nossas crianças do município. Hoje conseguimos entregar materiais diversos, de excelente qualidade, para todas as famílias poaenses, porque nossas crianças são prioridade e merecem sempre o melhor”, afirmou o prefeito.



Uniforme

Saulo Souza também anunciou que, em breve, a Prefeitura apresentará o novo uniforme escolar, que será inédito no município e atenderá todas as séries da Rede Básica de Educação, ampliando ainda mais as ações de cuidado e valorização dos alunos da rede pública. Segundo ele, a iniciativa representa um avanço histórico para a educação municipal.



Apostilas

Além do material escolar, os alunos recebem apostilas modernas, atualizadas e ilustradas, desenvolvidas para apoiar o processo de alfabetização e garantir que as crianças aprendam na idade certa, em alinhamento com as diretrizes educacionais e as necessidades da rede municipal.



O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou que a ação beneficia toda a comunidade escolar. “Em Poá, ninguém fica de fora da educação: da creche até o 9º ano. Inclusive os professores também recebem o material escolar e didático. Toda a família escolar é contemplada. É a educação de Poá em um novo patamar”, finalizou.

Projetos para 2026

O ano letivo de 2026 foi oficialmente aberto no último dia 22 de janeiro, durante um grande encontro realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, que reuniu todos os servidores da Rede Municipal de Ensino.

Na ocasião, o prefeito anunciou novos projetos voltados para a ampliação do ensino infantil, com a criação de mais vagas em creches e a construção de novas unidades educacionais. Entre as ações previstas, destacam-se a retomada das obras do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, que estavam paralisadas há 15 anos, a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes e a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete para atender a crescente demanda da região, além da reforma de outras escolas da cidade.

A gestão também investirá na contratação de profissionais especializados para o atendimento de alunos atípicos, garantindo suporte adequado para essas crianças.