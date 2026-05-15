Prefeitura de Poá leva sustentabilidade e conscientização ambiental à Festa do Divino

Parceria entre a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a Secretaria de Meio Ambiente promove celebrações ecológicas, bênção de pets, arrecadação de recicláveis e plantio de árvores até o dia 24 de maio

A programação da 17ª Festa do Divino Espírito Santo de Poá conta com uma importante iniciativa voltada à preservação ambiental e à conscientização ecológica. O projeto “Divino Verde” integra as atividades festivas por meio de uma parceria entre a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, reunindo ações sustentáveis e celebrações especiais ao longo da festividade, que segue até o próximo dia 24 de maio.

As atividades do Divino Verde tiveram início na última segunda-feira (11), com a realização da Missa Verde, celebrada pelo padre Carmine, marcando a abertura das ações ambientais dentro da tradicional festa religiosa. Durante toda a programação, os fiéis também poderão participar fazendo a entrega de materiais recicláveis, que receberão a destinação ambientalmente correta pela organização.

Entre os destaques da programação está a bênção dos pets, marcada para o próximo sábado (16), às 10 horas, no Rincão da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Já no dia 23 de maio, também às 10 horas, será realizado o plantio de mudas de árvores no mesmo espaço, com a participação dos catequistas da paróquia, reforçando a importância da preservação ambiental e do cuidado com a criação.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, destacou a relevância da parceria para fortalecer a conscientização ambiental junto à comunidade. “O Divino Verde une fé, cidadania e sustentabilidade em uma ação muito importante para Poá. Nossa proposta é estimular a população a refletir sobre o cuidado com o meio ambiente, promovendo atitudes sustentáveis dentro de uma das mais tradicionais festas religiosas da cidade”, afirmou.

A 17ª Festa do Divino Espírito Santo de Poá é realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e segue com extensa programação litúrgica e festiva até o domingo de Pentecostes, celebrado em 24 de maio. As celebrações contam com missas, novenas, atividades culturais, festa social e ações voltadas à integração da comunidade.