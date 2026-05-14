Frente fria muda o tempo em São Paulo e Sudeste com sequência de chuva e nova queda de temperatura

Avanço de sistema de baixa pressão deve provocar temporais, aumento da nebulosidade e retorno do frio em áreas do Sudeste nos próximos dias

Uma nova frente fria deve provocar uma mudança significativa no tempo no Sudeste do Brasil nos próximos dias, especialmente em São Paulo, onde a previsão indica sequência de dias chuvosos, aumento da nebulosidade e nova queda nas temperaturas.

Após um período marcado por tempo seco e frio intenso no Centro-Sul do país, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão começam a avançar a partir desta sexta-feira (15), aumentando o potencial para chuva moderada a forte em diferentes regiões do Sudeste.

Segundo a previsão meteorológica, a terceira semana de maio terá características consideradas atípicas para esta época do ano, principalmente em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde normalmente o período é marcado pelo predomínio do clima seco.

São Paulo deve ter vários dias seguidos de chuva

O estado de São Paulo deve ser o mais impactado pela nova frente fria no Sudeste.

As primeiras pancadas começam entre sexta-feira (15) e sábado (16), inicialmente nas regiões sul e oeste do estado, mas avançam rapidamente para a capital, Região Metropolitana, interior e litoral ao longo do fim de semana.

A previsão aponta:

chuva moderada a forte;

possibilidade de temporais isolados;

rajadas de vento;

descargas elétricas;

aumento do risco de alagamentos em áreas urbanas.

Na São Paulo, a mudança no tempo deve ocorrer de forma gradual, com aumento da nebulosidade já na sexta-feira. Entre sábado e domingo, a capital paulista pode registrar chuva persistente em vários períodos do dia.

Meteorologistas alertam que alguns municípios do interior paulista podem registrar altos acumulados de chuva no domingo (17), elevando o risco de transtornos no trânsito, enchentes pontuais e quedas de árvores.

Frente fria provoca virada atípica no clima do Sudeste

A chegada do sistema representa uma mudança importante no padrão climático do Sudeste.

O mês de maio costuma ser marcado por:

tempo seco;

redução gradual das chuvas;

temperaturas mais estáveis;

baixa umidade do ar.

Desta vez, porém, a atuação sucessiva de frentes frias e áreas de baixa pressão deve aumentar a umidade e provocar uma sequência de dias instáveis em diferentes estados da região.

Além das chuvas, outra massa de ar polar deve avançar na próxima semana, favorecendo uma nova queda nas temperaturas.

Rio de Janeiro terá aumento da nebulosidade e chuva gradual

No Rio de Janeiro, a mudança no tempo deve acontecer de forma mais gradual.

Os ventos úmidos vindos do oceano começam a aumentar a nebulosidade já na sexta-feira (15), especialmente na capital, litoral e Região Metropolitana.

Entre sábado (16) e segunda-feira (18), a previsão indica:

períodos de chuva fraca a moderada;

céu encoberto em vários momentos;

queda leve das temperaturas;

maior sensação de umidade.

Meteorologistas também monitoram a formação de uma nova frente fria próxima à costa paulista e fluminense a partir da terça-feira (19), cenário que pode ampliar o risco de chuva moderada a forte em áreas do estado.

Minas Gerais também terá mudança no tempo

Em Minas Gerais, a frente fria deve quebrar o longo período de tempo seco em várias regiões.

As pancadas de chuva devem atingir:

Triângulo Mineiro;

sul de Minas;

região central do estado;

Grande Belo Horizonte.

A previsão indica que as instabilidades ganham força entre domingo (17) e segunda-feira (18).

Já no leste mineiro e nos vales do Rio Doce e Jequitinhonha, a chuva pode avançar a partir de terça-feira (19).

Temperaturas voltam a cair no Centro-Sul

Além da chuva, a nova massa de ar polar prevista para o início da próxima semana deve provocar queda nas temperaturas em parte do Sudeste.

Em áreas mais elevadas de São Paulo e do sul de Minas Gerais, as manhãs podem voltar a registrar sensação de frio mais intensa.

Segundo meteorologistas, o contraste entre a entrada de ar frio e a umidade trazida pela frente fria deve favorecer:

dias mais fechados e úmidos;

temperaturas abaixo da média em algumas áreas;

maior sensação térmica de frio;

mudanças bruscas no clima ao longo do dia.

Chuva pode melhorar qualidade do ar em São Paulo

Apesar do risco de transtornos urbanos, o retorno da chuva também deve trazer efeitos positivos para áreas que enfrentavam longo período de estiagem.

Em São Paulo e outras cidades do interior paulista, a precipitação deve contribuir para:

redução da fumaça e poeira no ar;

melhora da qualidade do ar;

aumento da umidade relativa;

redução do risco de queimadas em vegetações secas.

Especialistas destacam, porém, que os volumes previstos ainda não serão suficientes para recuperação significativa de reservatórios e rios afetados pela falta de chuva nas últimas semanas.

Inmet mantém alerta para frio e geada no Sul

Enquanto a frente fria avança em direção ao Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que o Sul do país ainda enfrenta frio intenso nesta quinta-feira (14).

Há previsão de:

temperaturas entre 0°C e 5°C em áreas serranas;

possibilidade de geada no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

tempo estável em grande parte do Centro-Sul antes da chegada das novas instabilidades.

A expectativa é de que o sistema avance gradualmente pelo país ao longo do fim de semana, consolidando a virada no tempo em grande parte do Sudeste brasileiro.