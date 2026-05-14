Prefeitura de Suzano adere ao programa nacional ‘Município Mais Seguro’

Secretário Francisco Balbino formalizou ingresso da cidade durante cerimônia realizada em Itaquaquecetuba na última sexta-feira (08/05); convênio garantirá mais recursos para a GCM

A Prefeitura de Suzano formalizou seu ingresso no programa nacional “Município Mais Seguro” e se credenciou para receber os recursos federais que reforçarão a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM). O ato que formalizou a adesão ocorreu na última sexta-feira (08/05), na cidade de Itaquaquecetuba, com participação do secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A atividade ainda contou com a presença do coordenador-geral de Governança da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Márcio Mattos, já que esta pasta, vinculada Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), é responsavel pela iniciativa que visa fortalecimento da segurança pública local no contexto do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). O comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro, também esteve no evento.

Com a adesão, Suzano se integra ao conjunto de municípios que ficam aptos a receber não apenas investimentos como também equipamentos, incluindo armas de eletrochoque, sprays de pimenta e viaturas. As cidades contempladas ainda receberão ciclos de capacitação em “Uso Diferenciado da Força”, para qualificar o trabalho nas ruas e garantir que as ocorrências sejam conduzidas da maneira mais segura possível, não só para os agentes como para a população, alcançando o êxito esperado.

Além do reforço na estrutura e no treinamento, o programa prevê auxílio para a integração das guardas municipais com as polícias estaduais e a União, além de focar na saúde mental dos agentes, para garantir que a GCM se configure como uma polícia cada vez mais cidadã e esteja sempre próxima dos munícipes.

Nesta etapa do programa, Suzano foi incluída em um grupo de cidades paulistas que contam com um efetivo superior a 200 GCMs, como é o caso de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jacareí, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Taubaté.

Para este grupo, já foram entregues 943 kits de tasers (Arma de Incapacitação Neuromuscular), no valor de R$ 3.937.182,89, e 1.950 espargidores, no valor de R$ 200.908,50, totalizando cerca de R$ 4,1 milhões em investimentos.

O secretário Francisco Balbino destacou a importância de integrar o município nos programas federais que garantem mais recursos para o trabalho da GCM nas ruas. “Com esta adesão, teremos a condição de reforçar nossa estrutura com mais recursos, equipamentos e treinamento, dando a condição para que nossos agentes possam realizar um trabalho ainda mais efetivo e garantindo mais tranquilidade à população”, ressaltou o titular da Segurança Cidadã.